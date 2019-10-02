3P援交強索11萬 鴛鴦設局「仙人跳」…沒跳成栽了

2019-10-02 06:19

〔記者楊政郡／台中報導〕「阿麟」與「鋒哥」兩好友，遇到「君君」女子開口要借10萬，萌生占便宜心態，鋒哥開玩笑地說「睡抵的」（台語）6000元可以，要借10萬、6萬沒有，君君竟同意，3人3P援交之際，君君中途酒醉嘔吐而中止，沒拿錢就走了，事後竟找來她的顏姓男友，以兩男對君君性侵為由，威逼阿麟強索10萬元、威逼鋒哥1萬元得逞，兩男提告恐嚇取財變相仙人跳！顏男等辯稱是君君被性侵的賠償金，但法官不相信，台中地院判顏男11月徒刑，君君9月徒刑。

台中地院判決書指出，顏男與君君是男女朋友，今年元月君君與阿麟、鋒哥相約在阿麟住處喝酒聊天，君君開口向鋒哥借款10萬元，鋒哥表示身上只有6、7千元，不然6萬也可以，鋒哥說不行，現場說說笑笑，鋒哥開玩笑口吻說「睡抵的」（台語）抵6000元，君君竟同意，3人就當場進行3P交易，但中途君君酒醉嘔吐，表示不舒服未取款就先離去。

翌日君君來電要錢，鋒哥說還沒完事要錢就要再來一次！君君卻將此事告知顏男，顏男夥同不詳男子，在君君租住處邀阿麟過來，顏男向阿麟恫稱：現在要怎麼處理，拿10萬元出來處理，當面拿出蝴蝶刀，還吆喝把樓下的人叫上來，順便把槍拿上來，先斷他一隻手等語。搜刮阿麟包包內3千元現金，強迫簽下30萬本票，阿麟再補交9萬7千元，雙方和解。強逼阿麟錄下「對不起君君、道歉的錄音檔」。

期間君君在電話要求鋒哥須以50萬元分期或1次支付30萬元來解決，兩天後（阿麟交款9萬7千元當天），君君開口索要100萬元，鋒哥還是拒絕，君君說如有誠意就先拿1萬元出來，鋒哥就在便利商店提款1萬元交給君君。

阿麟及鋒哥認為是遇到仙人跳，向檢察官供出上情，法官對兩被害人及兩證人進行隔離訊問，過程就是上述情節，而被告辯稱是君君被性侵，拿錢則是賠償金，均不可採信，依恐嚇取財判處顏男11月徒刑，君君9月徒刑，不法所得10萬4000元（「睡抵的」（台語）6000元扣除）須沒入或追徵。

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