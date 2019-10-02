南方澳斷橋》13號碼頭發現第4具漁工遺體 2人待尋

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［記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋坍塌事故傳出重大進展，今天凌晨在13號碼頭找到第3具遺體，該遺體漂浮在海面上，疑似是從新臺勝366號漂到13號碼頭，救難人員將其用船運到指揮中心後，再利用救護車送往蘇澳榮民醫院。上午8點44分，搜救人員在蘇澳港13號碼頭海域，發現第4具外籍漁工遺體，正在打撈上岸。
凌晨救難人員原本打算將船隻拉往13號碼頭後，再用吊車將船隻抬上岸，但因船艙佈滿海水，救難人員還找來抽水機，抽乾船艙海水後，破壞船艙再入內搜尋，但因為船艙含水量過高，吊車難以吊起，目前船仍在水底。
於凌晨約1點31分，救難人員卻在13號碼頭附近找到漂浮的第3名外籍漁工遺體，上午8點44分又在蘇澳港13號碼頭海域，發第4具外漁工遺體，正在打撈上岸。本案已造成4人死亡，12人受傷，仍有2人失蹤待尋。
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搜救人員在岸邊打撈第4具漁工遺體上岸。（記者江志雄攝）
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南方澳大橋1日發生坍塌導致3艘漁船被困橋下，潛水員在夜間下水協助救災工作。（記者朱沛雄攝）
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救難人員運送第3具在13號碼頭找到的遺體。（記者林敬倫攝）
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南方澳大橋1日發生坍塌導致3艘漁船被困橋下，救難人員持續夜間進行搜救工作。（記者朱沛雄攝）