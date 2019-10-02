南方澳斷橋》13號碼頭發現第4具漁工遺體 2人待尋

2019-10-02 09:10

首次上稿 01:55

更新時間 09:10

［記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋坍塌事故傳出重大進展，今天凌晨在13號碼頭找到第3具遺體，該遺體漂浮在海面上，疑似是從新臺勝366號漂到13號碼頭，救難人員將其用船運到指揮中心後，再利用救護車送往蘇澳榮民醫院。上午8點44分，搜救人員在蘇澳港13號碼頭海域，發現第4具外籍漁工遺體，正在打撈上岸。

凌晨救難人員原本打算將船隻拉往13號碼頭後，再用吊車將船隻抬上岸，但因船艙佈滿海水，救難人員還找來抽水機，抽乾船艙海水後，破壞船艙再入內搜尋，但因為船艙含水量過高，吊車難以吊起，目前船仍在水底。

於凌晨約1點31分，救難人員卻在13號碼頭附近找到漂浮的第3名外籍漁工遺體，上午8點44分又在蘇澳港13號碼頭海域，發第4具外漁工遺體，正在打撈上岸。本案已造成4人死亡，12人受傷，仍有2人失蹤待尋。

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