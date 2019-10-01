南方澳斷橋》1船4人仍卡斷橋下 徐國勇：搜救到船拉出來為止

2019-10-01 22:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕宜蘭南方澳大橋斷落意外，至今仍有一艘搭載4名漁工的新臺勝366號漁船仍被壓在斷橋下，搜救人員竭盡全力設法把船拉出來，但因為斷橋重量太重，搜救人員嘗試用鋼纜將船拖出，但是船被壓的太緊，鋼纜拉碎部分船身，無功而返，在場坐鎮的內政部長徐國勇說，搜救行動會持續進行，「把船和人拉出來為止！」

南方澳大橋斷裂意外發生至今，搜救人員已持續進行拖救工作超過12小時，眼看著時間一分一秒過去，南方澳漁港仍然燈火通明，由搜救人員進行打撈拖救作業。

徐國勇晚上9點半再度出面說明搜救進度，他表示，被斷橋壓著的新臺勝366號，尾部有一大捲漁網，目前工作人員正想辦法先將漁網打上岸，不然漁網纏在水中，也會影響到航道航行安全。

徐國勇說，已經先行拖出的新臺勝266號，目前已拖到3號碼頭進行扶正、抽水，然後才能進去找出2名失蹤外籍漁工，因為還沒找到，他不願證實兩人是否已經身亡。

同時新臺勝366號和4名漁工仍被斷橋壓在水底，把船拉出來不容易，工作人員一度嘗試用鋼纜想把船拖出來，結果只拉出部分船身碎片，只好另謀他途，有工作人員建議，考慮2日上午將壓在船身上的斷橋進行切割支離後，再設法將船身拉出，徐國勇說，船沒拉出來以前，搜救行動不會停止。

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