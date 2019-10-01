獨家》移工躲警亂闖民宅 害3歲無國籍女童全家被抓「生日變調」

2019-10-01 23:01

［記者黃美珠／湖口報導］新竹縣新湖警分局今天晚上有個令人欷歔的生日會，3歲、無國籍女童「安琪」今晚本來開開心心要跟印尼籍媽媽Rosita，阿姨Inah、Asropah、以及一樣也沒有國籍的1歲多妹妹Jiang去慶生，誰知她才剛穿上漂亮的粉色蓬蓬裙準備出門，沒想到家裡卻突然衝進幾個台灣警察，把她們5人外加1個從沒見過面的叔叔Nanang都逮進了派出所，讓她的生日快樂歌就此變了調。

新湖分局湖口所員警徐志如、黃永群今天傍晚5點多巡邏，車行舊湖口分駐所附近時，發現路邊3名東南亞籍男子突然顯得神色慌張。他們警覺立刻停車準備盤查，沒想到3男卻立馬鳥獸散拔腿狂奔。

其中38歲的Nanang直接衝入中山、忠孝路口旁1棟老舊公寓內，員警跟著衝入，順利逮到Nanang且確認他是逃逸移工外，赫然發現他們竟然「槓上開花」！因為該棟公寓內的Rosita、Inah、Asropah，這3名外籍女子一樣也神色緊張想落跑，只是無奈小安琪和Jiang在身旁，根本跑不掉。

警方深入調查發現，Nanang和Rosita等人根本不認識，他只是意外闖入了她們藏匿的公寓內，沒想到讓小安琪等人意外曝了光。

面對年幼無知的安琪和Jiang，湖口所員警們普遍內心五味雜陳，因為2名女童受累各自媽媽在台的身分，都成了無國籍的「國際孤兒」。「生病了怎麼辦？」、「沒書唸怎麼辦？」不少人都私下偷偷這樣關心她們，而Rosita和Jiang媽Inah都只能無奈搖頭。

安琪媽媽Rosita說，她和安琪的爸爸是來台打工結識的。她在印尼另有2個孩子，最大的都21歲了。

Rosita是在2013年申請來台到宜蘭當監護工的，卻在同年就於台灣社會人間蒸發。她說，聽人講新竹工業區有很多同鄉，所以輾轉來到新竹，跟安琪的爸爸一起落腳在湖口。

問她會不會想家？會想帶安琪回鄉嗎？她抿了抿嘴角，強壓下內心的波動說「沒錢買機票」、「還在存當中」。

天真無邪的安琪完全不了解大人世界和自己的處境，只知道今晚她要過3歲生日。

一頭捲髮的安琪擁有雙靈動的眼睛，引來不少員警的憐愛，儘管勤務讓人分身乏術，但也紛紛拿出各自的「壓箱」美食，有：太陽餅、果凍、牛軋餅乾等，勉強湊合成一小盒的「喜糖」代替蛋糕給她慶生。

安琪開心收下後，還很有禮貌地跟大家說謝謝，且慷慨地分享給「害」她們5人一起被捕、無法真正慶生的陌生叔叔Nanang。

新湖分局初步訊問後，於晚間8點半過後將6人一起解送移民署新竹縣專勤隊收容，等待遣送回他們的母國。

不知是終於結束在他國躲躲藏藏、見不得人的日子，還是可能有機會獲得台灣當局代付機票返鄉，以致不用再為機票錢發愁，4個大人被解送時，竟然都露出了如釋重負開心的笑容。

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