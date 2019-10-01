女客遭強吻、襲胸哀求釋放 狼運將：那妳要付我車錢

2019-10-01 20:15

〔記者張文川／台北報導〕桃園計程車司機孔維順，前年9月在桃園市區載到一名妙齡女客，趁她睡著，竟將她載到八德區偏僻的土地公廟的田中央，鑽進後座強行搓揉她的胸、背部，女子哭求「不要、我要回家」求饒，並承諾會付車錢，孔猥褻得逞後載她回家；一審桃園地院依加重強制猥褻罪判孔男4年徒刑，高等法院二審今駁回上訴，維持原判。可上訴。

判決指出，2017年9月9日凌晨4點多，孔男在桃園市區搭載到準備回家的被害女子，發現她睡著了，認有機可乘，遂故意繞遠路，開往八德區鄉郊的土地公廟旁的田邊，鑽進後座非禮女客人，搓揉她胸部。

被害人驚醒失聲尖叫，邊掙扎邊哭喊著「不要！我要回家！」但孔男用雙手強行架住她，強吻她臉龐、脖子，解開她內衣扣子，伸手進去用力搓揉她胸部，被害人哀求放她走，還承諾不會追究，孔男竟又要求「那妳要付我車錢」，被害人答應會付清，孔男這才罷手，載她回住家附近便利商店放她下車。

被害人衣衫不整、神情慌張地衝進超商求救，警方循線找到孔男，他到案辯稱報案女子在路途中有親他，他以為她對他有意思，才伸手摸她，否認強行侵犯。

但被害人說全程都遭逼迫，孔男還一直要求她幫他口交，她一度打電話向朋友求救，但手機被孔男搶走丟到前座；接電話的男性友人作證說，有聽到被害人在電話另一端語氣緊張地說「不要」，另一男聲說「來嘛」，隨後電話就被掛斷；超商店員也作證說明被害女求救時的倉惶神情，說詞與監視器畫面吻合。

桃院一審因此認定孔男有罪，不採信其辯詞，判刑4年。高院二審今認為，孔男否認犯罪，還辯稱是被害人先主動對他示好，顯見毫無悔意，完全未意識到侵害他人的行為是犯罪，嚴重破壞社會大眾對計程車運輸安全的信賴感，應予嚴懲，駁回孔男上訴。

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