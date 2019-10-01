國道一號林口路段2大車追撞 駕駛受困車內身亡

2019-10-01 17:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］國道一號北上42.9公里林口路段，今天凌晨3點40分接獲通報，有2輛大車發生事故，其中50歲黃姓駕駛受困車內，國道一隊立刻調派巡邏車前往處理，警、消到場後以破壞剪將黃男救出時，他已無生命徵象，經送醫搶救仍於5點左右宣告不治。

警方初步了解，黃男深夜從雲林虎尾載運冷凍食品要到新北五股，行經國道1號北向42.9公里林口路段，從後方追撞由63歲邱姓男子所駕駛的全聯結車，邱男從雲林斗南出發要到新北泰山下貨，因撞擊力道太大，黃男貨車車頭凹陷、受困車內，邱男車輛被撞後向前衝，導致母車與子車分離，子車因此翻覆，邱男立即打電話報案，所幸邱男載運的合板因有帆布覆蓋，並未發生散落路面情形，由現場拖吊車協助先將子車翻正，再將合板移置到拖吊車上載離。

警方表示，現場路段有5車道，事故占用減速車道、輔助車道及路肩處理，造成後方車流回堵約13公里，事發後隨即通知北區交控中心顯示CMS提醒，並反應給警廣讓用路人參考，事故直到7點36分排除。

邱男經警方施以酒測未有酒精濃度反應，黃姓死者經抽血檢驗也無酒精反應，確切死因有待相驗釐調查，肇事原因也有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，隨時注意前方動態，深夜開車應養足精神，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

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