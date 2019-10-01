太平洋光電掏空案 調查局押解繆竹怡返台歸案

2019-10-01 14:29

〔記者姚介修／桃園機場報導〕70歲的太平洋光電公司前副董事長繆竹怡掏空公司資產15億5000萬元，遭判刑4年4月定讞。繆竹怡審理期間逃亡海外，調查局今天將繆竹怡自菲律賓押解返台，移送北檢歸案。

遭通緝的太平洋光電前副蕫繆竹怡涉嫌背信及違反商業會計法等罪，經台北地檢署通緝，繆竹怡案發後潛逃香港2年，於今年9月30日入境菲律賓馬尼拉機場時，當場遭菲國移民局官員攔截逮捕並留置調查，經調查局人員經與菲方協調後，今押解繆員搭乘華航CI702班機抵台，調查局台北市調查處幹員前往機場在機門宣讀權益上銬進行逮捕，隨即將繆員帶回詢問後解送台北地檢署歸案。

太電公司前副董事長繆竹怡於87年至90年間掏空公司資產達新臺幣15億5000萬元，涉犯背信及違反商業會計法等罪。案經調查局台北市調查處調査移送台北地檢署偵辦，最高法院於106年8月31日駁回繆嫌上訴，判刑4年4月定谳，繆嫌在105年4月13日即搭機出境前往香港，在中國及香港兩地滯留未歸，台北地檢署於106年10月23日對其發布通緝至今逮捕歸案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法