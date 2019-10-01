監視器發現男女交纏 原來是老婆偷人…

2019-10-01 14:07

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓偵查佐去年與美髮店張姓老闆娘偷情，張女丈夫察覺怪異，透過手機查看住處監視器畫面，發現兩人在廚房以「女前男後」站立姿勢交纏，懷疑正在性交，通報兒子、媳婦及女兒逮人；陳男事後承諾賠償50萬元和解卻不履行，法院日前判他賠償50萬元，陳妻事後亦向張女求償，新北地院審理後判定張女侵犯對方配偶權，判賠30萬元。

本案起因於去年間，張女丈夫聽聞陳男趁他外出工作時跑到他住處；同年6月，他原已出門工作，中途折返回家拿工具時，卻發現陳男慌張從後門逃跑，妻子也加入阻止，他才決定在家裝設監視器。

沒想到，裝了監視器後，不僅發現妻子與陳男兩人在客廳相擁、接吻，同年8月26日，透過手機觀看監視器時，竟發現兩人在廚房以「女前男後」站立姿勢交纏，懷疑兩人正在進行性行為，趕緊通報兒媳；其子也趕忙打開手機查看，發現兩人疑似正在性交，趕回家中處理並報案。

陳男在警方離開後，表明願意賠償50萬元和解，卻未履行，張女丈夫憤而提訴求償100萬元。陳男全盤否認，法官勘驗監視器畫面，確認兩人曾有相擁、接吻行為；另依張女的兒子證詞及警局報案紀錄判斷，去年8月26日案發時，陳男確實在現場並承諾賠償，判陳賠償50萬元。

陳妻事後發現此事，亦提訴求償，張女抗辯說她與陳男只是因理髮而結識的普通朋友，雖互有好感，但未逾越夫妻應有的本分，也沒有發生性行為。法官也認為，2人確實有親密相擁及接吻行為，已逾越正常男女交往分際，破壞陳妻家庭幸福，判賠30萬。

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