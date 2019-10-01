美女調查官告前男友 反被索賠500萬元

2019-10-01 13:58

〔記者溫于德／台北報導〕美女調查官林彥慧與貿易商龍爵公司少東許逸宏交往，兩人情變翻臉，林女陸續指控許男對她傷害、妨害自由等部分獲不起訴，但恐嚇、強制等罪予以起訴。雙方後來以300萬元達成和解，並透過和解契約書約定，林女不得再對許男提告，否則應支付1000千萬元，豈料，林女後來又提告，反被許男指控違反和解契約書，提告索賠500萬元。台北地院審結，認定許男提告無理由，判決敗訴，可上訴。

許男說，和解書第1條第3項約定：被告（林女）日後不得就發生於系爭和解書之日前之事件，對於原告（許男）提起民、刑事告訴，如有違反，被告（林女）除須返還原告系爭和解金外，並應支付1000萬元賠償金。

但林女仍對許父開設的龍爵公司提告求償返還不當得利，並對許男請求返還借款，遭許男認為已違反約定，酌減求償500萬元違約金。

林女解釋，對許父開設的龍爵公司提告，因許父與龍爵均非合約書契約當事人，所以無涉和解書第1條第3項約款，並未違約；此外，之所以會對許男提告，在於許男以交往期間具金錢糾紛為由，自訴她刑事侵占、民事不當得利返還等訴訟，經她清查帳目，才發現許男欠她錢未還，因此才提出返還借款訴訟。

法官認為，和解書由許男與林女簽約，許父擔任連帶保證人，即，許男不能履行時，許父負有履行責任，因此，許父僅在和解書中連帶保證人欄位簽名，可見許父並非契約當事人，許男此部分提告自無理由；再者，林女對許男提告請求返還借款部分，也非和解書中第1條第3項約定之違約事由，故許男提告索賠500萬元無理由，判決敗訴。

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