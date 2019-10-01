謊稱生產機器人大量接單騙女子投資300萬元 商人判刑2年

2019-10-01 13:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名黃姓商人5年前涉嫌謊稱接獲中國大量訂單，將產製專利遊戲機器人，騙林姓友人投資300萬元，並聲稱利潤高達1000萬元，林某信以為真，給了錢後遲未獲得投資報酬，連要參觀工廠都被拒，怒告詐欺，黃男因提不出中國的訂單單據等事證，高雄地院一審將他依詐欺取財罪判刑2年。可上訴。

判決指出，有詐欺前科的黃男，經由友人介紹結識林姓人士，2014年間，黃男明知未接得大量客戶訂單，且無大量製作遊戲機台之生產能力，竟基於詐欺取財之犯意，向林佯稱：雙方合作生產專利遊樂機器人，由林某提供生產資金172 萬元，產品預計春節前出貨完畢，所得利潤大型部分每台5 萬元、小型部分每台2萬5000元，可得利潤合計1000萬元云云，黃男並出具手寫合約書1紙給林某，林因而陷於錯誤，當天給付訂金18萬元，同年12月15日匯款154萬元。

黃男翌年1月間又向林佯稱增資至300萬元，可取得他交付首批遊戲機器人出貨後150 臺利潤每臺2 萬5000元，共計375萬元。

林某信以為真，雙方遂簽署合作契約書1紙，林某再給付錢給黃男，前後共300 萬元。

但因林某投資300萬元後，遲遲未獲得投資報酬，帶同友人前往工廠查訪時竟遭黃男拒絕，始知受騙，憤而提告。

法院審理時，黃男否認詐騙，辯稱接獲中國方面的訂單後，對方又因不喜歡機器人的造型而毀約，才導致無法出貨。不過，因黃男提不出中國方面的訂單與毀約資料，且法院派人實地會勘其工廠，只看到散落一地的零件，沒看到任何遊戲機器人，其辯詞不被法官採信，將他依詐欺取財罪判刑2年。可上訴。

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