南方澳斷橋》與颱風、地震有關？氣象局：當地震度僅1級

2019-10-01 13:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋今上午發生斷裂意外，由於昨夜北台灣才剛遭中度颱風米塔肆虐，今晨又發生3.8的地震，部分說法認為與颱風及地震有關。中央氣象局地震測報中心表示，絕對與地震無關，因為當地測到的震度僅1級，不可能因為這樣就讓橋斷掉。此外，氣象局也表示，昨天午夜12點之前，蘇澳氣象站最大陣風曾達10、11級，大概是將路樹吹倒的程度，沿岸浪最高約5到6米，但午夜12點過後無論風雨浪全都瞬間減緩。

南方澳跨港大橋上午發生斷裂意外，部分說法認為與米塔颱風侵襲和今晨花蓮縣近海規模3.8的地震有關，因為宜蘭縣最大震度到4級。

氣象局地震測報中心表示，該起地震發生時，南方澳當地測站震度僅有1級，完全無感，絕對不可能足以讓橋斷掉。

氣象局表示，米塔颱風昨入夜後到清晨是距離台灣東北角陸地最近的時候，也是風雨浪最明顯的時候；根據觀測資料顯示，蘇澳氣象站昨晚8點最大陣風曾達11級，午夜12點以前最大陣風達10級，但12點之後風力就僅剩2級。

氣象局說，11級陣風的風力大概是可以將路樹吹倒的程度。

雨量方面，昨蘇澳地區整天累積雨量僅100毫米，最大時雨量13毫米，今天凌晨之後就無明顯降雨；風浪部分，昨下午4點到入夜後，蘇澳沿岸浪逐漸增強，最高曾有5到6米浪高，但凌晨12點過後就僅剩3米以下浪高。

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