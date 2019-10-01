持筷狂刺獄友 無期徒刑收容人再判8年

2019-10-01 13:32

［記者陳賢義／台東報導］矯正署台東泰源技訓所1名因殺人罪被判處無期徒的許姓受刑人，與同舍房獄友阿榮（化名）發生口角而心生怨恨，竟趁阿榮坐在地上看文件時，持塑膠筷從後狂刺阿榮後腦，筷子斷裂也不羆休，還揮拳暴打，直至滑倒及管理員發現喝阻才停手，犯後自稱罹患精神病無法自控，企圖減刑脫責，台東地方法院審結，依殺人未遂判處8年徒刑。

手拿文件坐在舍房地上閱讀，阿榮渾然不察危機緩緩靠近，後腦勺一陣刺痛，轉頭一看竟是許男抓狂似的持塑膠筷朝他攻擊，甚至筷子插進他的頭皮斷成兩截，許男仍不羆手，手段還變得更兇狠。阿榮負傷閃躲及伸手抵擋，許仍接續持剩餘斷筷猛力戳刺，另手壓制阿榮暴打後腦、眼、太陽穴，直至不慎踩到阿榮散落地上文件滑倒，管理員及時發覺喝止，再將甲○○送醫急診，自甲○○後腦取出扣得前揭斷裂塑膠筷才停手。

許男犯後坦承，但矢口否認有何殺人未遂犯行，辯稱有精神病，是被阿榮激怒才會動手，不知道塑膠筷有相當硬度，也不知道拿塑膠筷攻擊別人頭部會發生這麼嚴重，企圖減輕罪責。阿榮則陳稱「許男已經判無期徒刑，就算再判無期徒刑也沒有用，他在監所還是會蓄意殺人，所以希望他與世隔絕」。

法官審理認為許男已因案在泰源技訓所執行中，與社會長久隔離，監所為達戒護安全目的，也已嚴格管制攜帶及其他取用物品等，其犯罪時亦未受刺激，竟仍一再觸犯同質之罪，以類似手段逞兇，顯未從中澈底警醒獲得深刻教訓，蔑視他人生命安全，犯罪所生危害顯非輕微。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法