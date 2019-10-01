南方澳斷橋》學者研判：疑鋼索斷裂

2019-10-01 13:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕宜蘭南方澳大橋今上午無預警斷裂，設計橋樑逾十年經驗，曾任中華民國結構工程學會理事長、國立台北科技大學工程學院院長宋裕祺表示，該橋樑結構是單拱肋鋼橋，由破壞影片來看，在鋼拱肋中央處與拱肋相連結之垂直鋼索率先斷裂，失去支撐橋面重量的能力，可能原因推測是橋樑靠近海邊，空氣含鹽量高，鋼索可能有生鏽情形造成有效斷面積降損，也有可能是鋼索長期受風振動，產生疲勞效應造成錨定滑移鬆脫，最終平衡力道無法承擔橋面重量而斷裂。

宋裕祺說，這座橋有十餘根鋼索，第一根斷裂後，所需承受重量分攤至其餘鋼索後，理論上應該要具備承載能力餘裕度，但由結果看來，一根鋼索斷裂後造成其他鋼索的額外載重負擔已超過個別鋼索的承載能力，因而產生骨牌效應，像是放鞭炮一樣，一根接著一根接續斷裂，最終導致橋樑坍塌。當橋面倒塌後，剛肋底部與大樑原有的力平衡狀態也跟著被破壞，因此拱肋也隨著崩塌。但詳細原因還需再調查與探討。

橋樑設計時都有安全機制與安全係數，不過若要維持正常，還是要透過定期保養維護。宋裕祺表示，這就跟人體一樣，隨著年紀越大免疫力通常會越來越差，這時就需要透過保養（吃保健食品）與健康檢查來確保身體不會出問題；為了維持橋樑在生命週期內的良好服務水準，平時都要安排人員固定去做橋樑檢測，重要橋樑更需要透過設置儀器進行監測，且相關作業一定要確實不能走馬看花才能收到成效。

國立中央大學土木工程學系教授王仲宇表示，從橋樑坍塌照片來看，該橋樑是鋼拱有吊索連結到橋面板，會突然坍塌這個問題一定不是一天造成，該處位於海邊，吊索可能會受到海風腐蝕、鏽蝕，減少乘載力。加上昨天有颱風侵襲，強風會造成吊索左右擺動，就像拿一支木棍一樣，一直去折它就可能會折斷掉。若要探究原因，還須到現場看吊索哪個連接的地方斷裂，建議相關單位必須將現場狀態好好記錄下來，並可將上次檢查紀錄拿出來比對，了解是否之前就有檢查出問題。

王仲宇說，橋樑設計一定都會符合當時的安全係數規定，但該橋樑設計建造已有些年限，當時對於腐蝕劣化的保護觀念可能還不是那麼強，現在維護管理，對可能的自然外力作用可能影響橋樑基礎也不是那麼了解，水下檢查技術也是盲點，很難看到細微裂縫等；但他相信這起事故一定跟昨天颱風有關係，強風大浪作用下，一定會對橋樑造成影響。

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