南方澳斷橋》5人受困壓扁船艙 出動50噸吊車拉船

2019-10-01 12:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋斷裂，現場一度共15人受困，消防人員已救出10人，但根據救難人員下水查看，仍有5人受困於被橋體壓扁的船艙內，救難人員出動50噸吊車，試圖拉出該被壓在橋下的船。

救難人員說，該橋壓在水下的船，船艙如夾心餅乾一樣，被徹底壓扁，水下人員無法進入，只能出動吊車吊船，希望受困5人能因此獲救。

據了解，此案有一油罐車從橋掉落未落海，有起火燃燒，司機1人受傷，3船被壓，分別為新台勝266號、新台勝366號，及另艘船身分不明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法