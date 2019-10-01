總統表揚114名 108年度績優交通警察及交通義勇警察

2019-10-01 11:57

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天上午舉行「108年度績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會」，總統蔡英文到場參加，勉勵各績優人員，並感謝他們為社會的付出，而今年度的選拔，由全國各警察機關推薦遴選，以執行搶救重大交通事故奮不顧身等具體優良事蹟足為表率者，經評鑑績優交通警察78名及交通義勇警察36名，合計114名獲得表揚。

蔡總統表示，依據警政署委外辦理107年警察交通執法與事故處理滿意度調查結果顯示，有近八成七的民眾，對於警察在交通工作整體表現感到滿意，民眾普遍對警察維護交通工作的努力，給予支持與肯定，交通執法的公信力，已隨事故處理專業化而獲得民眾更多的認同與信賴，這是因為全體交通警察人員櫛風沐雨、堅守崗位及犧牲奉獻的努力成果。

蔡總統並公開表揚花蓮縣警局新城分局和平派出所所長王祝光與南投縣警局警員李智偉。今年5月及端午連假期間，蘇花公路因大雨發生落石、積水等狀況，所長王祝光與所內同仁於第一時間趕往現場救助傷患，除立即通知相關單位排除落石外，王所長與同仁冒著風雨於現場執行交通管制，避免危害擴大。另警員李智偉處理死亡交通事故，耐心調閱對向來車行車紀錄器及附近商家的監視器影像，細心觀察影片裡公路橋底鋼梁柱，發現有號誌燈光的反光，成功還原事故現場車禍發生當時的號誌燈號，釐清雙方肇事責任。

此外，蔡總統也感謝為交通工作默默付出的義勇交通警察，其中高雄市交通義勇警察大隊小港中隊郭敏榮分隊長在81年就加入義交大隊，迄今已26年，歷任副小隊長、小隊長、副分隊長等職務，現在是小港中隊分隊長，期間配合各項勤務表垷良好，曾獲頒局長獎狀，並於102年服務滿20年，獲頒內政部獎狀。

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