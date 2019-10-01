國光派出所志工分隊「1人1菜」 獨居長輩足感心

2019-10-01 11:39

〔記者陳建志／台中報導〕重陽節將至，霧峰分局國光派出所志工分隊近日號召志工伙伴，舉辦「1人1菜」活動，邀請轄區附近的獨居長輩一起到派出所享用溫馨午餐，分局長廖國政得知也到場和長輩一起用餐，志工分隊長黃綉絨還自掏腰包，包給每位長輩一個紅包，祝福大家重陽節快樂，讓到場長輩倍感溫馨。

國光派出所所長黃琪勇表示，因知道轄區附近的永隆里等里，有部分的獨居長輩生活清苦，平時就會結合大里區的民間團體及警察志工進行關懷，並協助發放生活物資給弱勢家庭，因重陽節將至，為了關懷這些獨居長輩，並幫長輩過節，因此向派出所志工分隊長黃綉絨提議舉辦餐會，邀請他們到派出所共享溫馨午餐。

國光派出所志工分隊長黃綉絨表示，覺得此活動很有意義，因此號召志工隊的伙伴舉辦「1人1菜」活動，大家準備了魚、雞肉、豬腳、青菜、炒米粉、竹筍湯等20多道菜，讓長輩享用溫馨午餐，除了提前幫這些獨居長輩過重陽節，也聯絡志工伙伴感情，希望這些獨居長者都能感受社會的溫暖。

霧峰分局長廖國政得知，也到場和長輩用餐，並和長輩閒話家常，了解大家平常的生活起居狀況，讓到場的長輩都覺得很溫暖。

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