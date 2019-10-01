移工「撞況」多！日前雙載車禍亡 高市交通局長赴加工出口區宣導

〔記者黃建華／高雄報導〕國際移工「撞況」多，2名菲律賓移工日前雙載自撞身亡，引起市府交通局關切，局長鄭永祥特別前往經濟部加工出口區高雄分處與移工座談、宣導國內交通法規，讓移工們了解交通安全的重要性。
經濟部加工出口區高雄分處內廠商僱用國際移工有1700餘人，因國情不同、不熟悉交通法令下，近期廠商反應外籍移工於上下班途中發生「通勤災害」有增加的趨勢。
據了解，外籍移工朋友大部分使用的交通工具多為電動自行車及腳踏自行車，不少外籍移工們誤解電動自行車及腳踏車不需要遵守交通規則，因而發生交通事故；今年9月7日2名菲律賓移工利用假日騎機車雙載出遊，在內門區發生自撞身亡憾事。
鄭永祥在座談會中向移工們提醒，到了路口務必要遵守號誌並依循標誌標線行駛，即使沒有看到標誌，行駛在同方向有2個車道以上慢車就要兩段式左轉，不要搶快橫衝直撞。且園區常有大型車輛出入，要特別注意內輪差，視線有死角司機有可能沒有看到騎士，務必要與大型車保持安全距離，也不要酒後騎車，否則被罰鍰就白忙一場。
「別人紅燈、是不是代表我就是綠燈可以通行？」一名移工好奇的詢問。鄭永祥說，騎車時要注意自己前方的號誌，不要看到橫向號誌是紅燈，就想急著起步，看到橫向是紅燈自己也可能是紅燈，全紅時段還沒有通過停止線的車輛都不可以進入路口，以免發生意外。
交通局宣導時向移工強調，紅12B公車有開抵加工出口區內並串接捷運、輕軌站方便轉乘，另外加工出口區外的公車前鎮站匯集多條公車路線，可抵達多處重要活動據點，相當方便可多加利用；而且用電子票證搭乘公車以及轉乘捷運、輕軌均有優惠，新推出的MeNGo卡，用優惠月票價格就可得到多元運具服務，很划算。
高雄分處吳大川分處長表示，園區外籍移工為了生活遠渡重洋，隻身來到台灣工作，對台灣經濟發展做出無價的貢獻，其家鄉的親人都殷殷期盼他們能平安返國，希望透過此次與交通局的合作，關懷國際移工「行」的安全，使園區外籍移工能簡要、快速了解台灣的交通安全觀念，進而重視自身交通安全，避免再發生交通事故。
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外籍移工代步普遍使用電動自行車，因不諳台灣交通法令，屢出「撞」況，高市交通局局長鄭永祥特別前往經濟部加工出口區宣導國內交通法令。（交通局提供）
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2名菲律賓移工日前雙載自撞身亡，引起市府交通局關切，局長鄭永祥特別前往經濟部加工出口區高雄分處與移工座談、宣導國內交通法規，讓移工們了解交通安全的重要性。（交通局提供）