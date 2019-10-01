移工「撞況」多！日前雙載車禍亡 高市交通局長赴加工出口區宣導

2019-10-01 11:06

〔記者黃建華／高雄報導〕國際移工「撞況」多，2名菲律賓移工日前雙載自撞身亡，引起市府交通局關切，局長鄭永祥特別前往經濟部加工出口區高雄分處與移工座談、宣導國內交通法規，讓移工們了解交通安全的重要性。

經濟部加工出口區高雄分處內廠商僱用國際移工有1700餘人，因國情不同、不熟悉交通法令下，近期廠商反應外籍移工於上下班途中發生「通勤災害」有增加的趨勢。

據了解，外籍移工朋友大部分使用的交通工具多為電動自行車及腳踏自行車，不少外籍移工們誤解電動自行車及腳踏車不需要遵守交通規則，因而發生交通事故；今年9月7日2名菲律賓移工利用假日騎機車雙載出遊，在內門區發生自撞身亡憾事。

鄭永祥在座談會中向移工們提醒，到了路口務必要遵守號誌並依循標誌標線行駛，即使沒有看到標誌，行駛在同方向有2個車道以上慢車就要兩段式左轉，不要搶快橫衝直撞。且園區常有大型車輛出入，要特別注意內輪差，視線有死角司機有可能沒有看到騎士，務必要與大型車保持安全距離，也不要酒後騎車，否則被罰鍰就白忙一場。

「別人紅燈、是不是代表我就是綠燈可以通行？」一名移工好奇的詢問。鄭永祥說，騎車時要注意自己前方的號誌，不要看到橫向號誌是紅燈，就想急著起步，看到橫向是紅燈自己也可能是紅燈，全紅時段還沒有通過停止線的車輛都不可以進入路口，以免發生意外。

交通局宣導時向移工強調，紅12B公車有開抵加工出口區內並串接捷運、輕軌站方便轉乘，另外加工出口區外的公車前鎮站匯集多條公車路線，可抵達多處重要活動據點，相當方便可多加利用；而且用電子票證搭乘公車以及轉乘捷運、輕軌均有優惠，新推出的MeNGo卡，用優惠月票價格就可得到多元運具服務，很划算。

高雄分處吳大川分處長表示，園區外籍移工為了生活遠渡重洋，隻身來到台灣工作，對台灣經濟發展做出無價的貢獻，其家鄉的親人都殷殷期盼他們能平安返國，希望透過此次與交通局的合作，關懷國際移工「行」的安全，使園區外籍移工能簡要、快速了解台灣的交通安全觀念，進而重視自身交通安全，避免再發生交通事故。

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