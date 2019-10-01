惡狼假意護送 女大學被攔路帶往旅店性侵

2019-10-01 11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名女大學生與男友吵架分手後，在路旁失魂落魄，陳姓男子上前搭訕，假意要護送其返回宿舍，半路就對被害人上下其手，欲強拉進公廁遭拒，又被帶往一家商旅性侵；法院審理時，陳男卻辯稱女方「嘴巴上說不要」，但又幫忙付房間錢，他才認為對方同意與他發生性關係。高雄地院一審將陳男依強制性交罪判處3年4月。可上訴。

判決指出，陳姓男子（26歲）2017年4月11日22時40分許，在路旁搭訕當時19歲的女大學生後，假意要護送其返回學校宿舍，半路上卻對被害人毛手毛腳，並欲將被害人帶往某公廁發生性關係遭拒，還欲跟隨被害人進女廁。

被害女大學生嚇得說:「不要在這裡！」竟被陳男謊稱要「要休息、喝礦泉水」，帶往一家商旅，當時在櫃台結帳時，陳男錢帶不夠，嚇壞了被害人還掏錢幫忙墊付。

之後進房後，陳男邀約共浴被拒，自己洗澡後，強脫下被害人褲子欲性侵，被害人哭泣抗拒說:「不要！」仍被性侵得逞。陳男逞獸慾後跪求被害人不要報警，獲允諾後才讓其離去。事後，被害人記下遭性侵過程並向警方報案，循線逮獲陳男。

法院審理時，陳男坦承發生性關係時，他要脫其上衣及內衣時，被害人就表示不想要跟他作愛，但她也沒有離開。「我不懂她的意思，以為是嘴巴上說不要而已。」才會對她發生性交行為。

陳男的辯護人並以女大學生幫忙付房間錢，主張是合意性交。但被害人表示她當時嚇壞了，生平第一次到那種地方，當時腦袋當機，才會糊里糊塗在陳男身上錢不夠，掏出錢來墊付。

合議庭認為，陳男辯稱被害人發生性關係時是「半推半就」，他未聽懂被害人拒絕之意。陳男辯護人更以陳男未接受性平教育，欠缺性別意識，而有「女性嘴上說不要，但身體仍想要」之錯誤觀念，主觀上應無強制性交之故意等語。

不過，法官認為，陳男明知與被害人從來就不認識，只是路上偶遇搭訕，2人間毫無感情或信任基礎，更不是金錢性交易關係，依據社會常情，被害人並無可能與初次見面的陌生男子發生性關係的意願。

判決並指出，被害人多次明確跟陳男說不要，不要就是不要，雙方並非性交易，豈有什麼「嘴巴說不要、身體很誠實」的欲迎還拒之理。將陳男依強制性交罪判刑3年4月，可上訴。

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