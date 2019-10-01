吸血鬼！金錢豹集團專案經理「自肥」 索回扣千餘萬

2019-10-01 10:44

〔記者楊政郡／台中報導〕受雇於袁昶平所經營金錢豹餐飲娛樂集團的工程部副理洪男，2016年間負責該集團的「聚品軒婚宴會館裝修工程」及「鑫悅富餐廳廚房增建工逞」設計及發包、驗收等業務，竟向各承包廠商收取5至15％的回扣，兩專案就收回扣1318萬餘元，老闆袁某發現與往年裝修費有極大差距，加上承攬廠商反映遭洪男索取回扣，查明後向台中市調查處檢舉，台中地檢署依背信罪起訴。

洪男辯稱，他確實有拿到這些錢，但他在這些工程中權力沒有太大，上面還有處長，都是處長在決定，他拿的不是回扣，是工程介紹費，也未曾對廠商刁難或施壓。

袁昶平供稱，洪男受雇於他的事業體，就上述兩項工程他有設計、規劃、發包、監工、驗收及撥放工程款等決定權，他們內部發現被告有向廠商收取回扣，才提出告發。

金錢豹餐飲娛樂集團范姓工程處長供稱，洪男是上述兩案的專案經理，兩餐廳的裝修工程都是被告指定特定廠商來施作，驗收也是被告負責。

檢方查出，在「聚品軒婚宴會館裝修工程」中，洪向承攬木作的黃姓業者，在領取工程款時索取106萬回扣；向牆面裝修及天花板木工施姓業者領取工程款時索回扣198萬餘元；向泥作趙姓業者索回267萬餘元；向雜項鐵工鄒姓業者索取上述兩餐廳的回扣共110萬餘元；向水電工程洪姓業者索取上述兩餐廳的回扣204萬餘元；向玻璃及鋁門窗陳姓業者索取41萬回扣；向承攬鍍鈦工程黃姓業者索取391萬回扣，上述回扣總計1318萬餘元。

被害廠商陳述，洪男都是在請領工程款時，主動說回扣多少，約5至15％的不等回扣，而這些工程大部分不是他介紹的，他們不想被洪男刁難，也就啞巴吃黃蓮，有業者在內帳中就以「吸血鬼」做匯款紀錄，「吸血鬼」所指的就是被告。

而因為洪男強奪豪取，施姓業者說洪直接到工地索回扣，且每次請款時洪就主動核算回扣款，共支付198萬餘元，該公司一度周轉不靈，請洪男退回30萬，後來施男竟自陳為「工程順利及生活平靜」，放棄請領該工程尚餘400餘萬的工程尾款。

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