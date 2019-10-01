牛隻卡在佛寺旁水溝多日 幸遇警「奪命連環Call」搶救成功

2019-10-01 10:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔分局警方日前在網路巡邏時，看見有民眾前天凌晨在「內埔鄉」臉書社團貼文指出，萬巒鄉泗溝水佛恩寺附近有「牛」掉進水溝動彈不得，警方到場察看，發現現場有近20名民眾正在圍觀，一頭牛就掉落在2公尺深的窄溝裡動彈不得，且牛隻身體虛落無法站立，疑似已卡在水溝多日，看著牛痛苦的神情讓現場民眾又著急又心疼，警方隨即聯繫消防人員並電請民間拖吊業者到場，最後終於順利協助牛脫困，警方今天也分享搶救牛的驚險過程，並在原貼文處發文表示已找到飼主給予後續照料，讓網友大讚刷一排愛心。

內埔分駐所副所長潘春風帶著警員李嘉祥、楊上紋到場，警方表示，當時牛隻身體虛弱無法站立，無論現場警消、民眾如何安撫，卡在水溝的牛仍然寸步難移，其龐大的身軀重如泰山，看著牠眼眶泛淚、奄奄一息的模樣讓人非常心疼，由於深夜天色昏暗，搶救困難，警方在不得已的情況下展開「奪命連環Call」，電請民間拖吊業者到場協助。

沒想到2條吊繩放下後，一前一後套住牛的前頸與後腿，眼看就要成功，但卻又擔心拉起吊繩會扯斷牛的脖子因而作罷，現場經過一陣討論，最終決定先將牛隻微微吊起，再將第3條吊繩綁在牛身上，前、中、後3條吊繩穩固的將牛拉起，成功協助牛脫困，雖然已經凌晨一點半，但全場激動歡呼，拖吊車業者也協助將牛載往平鄰近草皮處，確認牛隻安全無虞後眾人才離開。

警方表示，由於不少民眾、網友持續關心該牛隻安全與健康情形，因此警方隔天清晨再次前往草皮確認牛隻狀況，發現該牛已自己進食、吃草，警方後續也協助找到飼主給與照料。

該則貼文今天已湧入上百個留言與逾千個讚，網友除了為牛加油打氣，更感謝警方熱心救援，內埔分局長蔡耀順也表示，同仁主動伸出援手，與消防、民眾協力共同完成「解救牛大作戰」的任務，是社會正面能量傳遞的最佳典範。

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