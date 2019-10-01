足甘心！失智翁滿褲糞便 暖警幫清理更衣助他返家

2019-10-01 09:43

〔記者黃建華／高雄報導〕警察果真是人民保母！一名80歲的施智老翁昨在新興區美麗島捷運站外迷途，且大小便失禁，不知所措，路人好心報警，中山路派出所巡佐何振寶、警員林玉雯趕往處理，從老翁身上的愛心手鍊連絡上社會局志工，才知老翁已無家人，志工帶來衣物幫老翁更換，警方並借用附近民眾地方與水源讓志工幫老翁清洗，化解老翁的窘境。

新興分局中山路派出所巡佐何振寶、警員林玉雯昨（30）日接獲民眾來電到派出所報案，稱其一名老翁在美麗島捷運站外，來回徘迴、躊躇不前，褲子上滿是糞便才打電話請警方協助處理。

員警到達現場後見老翁兩眼無神坐在路旁石頭上，便上前詢問老翁住家以及電話，老翁支支吾吾說不出來自己名字、具體地址、電話。問一旁報警民眾後才知老翁已在此地徘迴快兩個小時了，也不知要向誰尋求協助。

員警在幫老翁清理時，才在其手上發現寫有老翁姓名以及電話的愛心手鍊，馬上通知家屬前往協助帶老翁返家。

約半小時後來了一名社會局周姓社工，警方才得知原來陳姓老翁已無任何家人了，目前由社會局接手幫忙照顧。

80多歲陳姓老翁，以前在台北市從事土木工程的師傅，退休後返回高雄的老家，老翁曾經中風且患有阿茲海默症，慢慢喪失照顧自己生活的機能。手上的愛心手鍊也是在陳姓老翁第一次走失時，一名員警所贈送於陳姓老翁的禮物。

眼見社工帶著老翁的衣服，卻找不到地方更換，員警協助志工借用附近住家的水源及私人區域協助老翁可以先將身體清洗乾淨並順利更衣，梁姓社工不斷地感謝員警還好有找到老翁，直說還好世界上有警察不然他又不知道要走到哪裡去，且因為老翁大小便失禁，一般人都避之唯恐不及，不敢上前來幫助他，真的很謝謝警方，最後老翁由志工陪同搭上計程車返家休息。

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