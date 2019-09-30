富商買比特幣 護鈔小弟設局劫走1400萬

2019-09-30 23:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕桃園一名身價數億富商打算以1400萬元現金買比特幣，負責牽線並代為出面交易的彭男，找來幾名小弟護鈔，未料這群人竟共謀劫鈔，在餐廳等候交易之際趁隙劫走鉅款，共犯甚至裝無辜扮被害人陪彭男一起去報警。新竹市警方案發10小時內追回鉅款，新竹地檢署將全案6名被告依共同犯詐欺取財、誣告等罪嫌提起公訴。

檢警調查，曾男與彭男有多次仲介比特幣買賣經驗，3月間彭男透露有買主欲購買時價1顆4800美元的比特幣100顆，希望由曾男仲介賣方，曾男即找來5名男子，相約在桃園市蘇活汽車旅館，共同謀議以假交易方式詐騙彭男欲兌換比特幣的現金共新台幣1400萬元。

4月3日下午4點雙方約在竹市東大路菜園餐廳交易，彭男誤認曾男已尋得比特幣賣方，而準備買主方男所提供的現金1400萬，由曾男開車搭載彭男到餐廳，到達後彭男將錢交給曾男拿進餐廳內給賣方，曾男拿給2名佯裝買家的共犯後，1人接應將錢取走，佯裝現金於交易進行中遭竊取。

歹徒隨即將贓款載往桃園市藏放，謀議事後朋分花用。彭男因誤信現金遭竊，要求立即報警處理，歹徒為免遭揭發，先打110向員警佯稱1400萬現金在餐廳內遭竊，再前往新竹市警局第二分局文華派出所製作警詢筆錄，向員警誣告1400萬現金遭不認識之人竊取。

警方接獲報案後察覺有異，循線調閱監視器畫面發現現金流向，並於隔天凌晨前往桃園市尋回贓款，由於犯罪所得已發還被害人，被告等人也與被害人達成和解。檢方將全案6名被告依共同犯詐欺取財、未指定犯人誣告等罪嫌提起公訴。

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