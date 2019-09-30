目睹好友帶妻上摩鐵 悲憤男等1小時進房蒐證揪姦情

2019-09-30 22:45

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男子於2018年8月11日上午，在南市安南區見妻子小玲坐上林姓好友的車子，張一路尾隨、目睹車子進入1家汽車旅館，張男暗中報警、等了1小時多，見林男座車駛出，偕警上前攔截，經旅館人員同意進房蒐獲床單、浴、毛巾等物證，送驗在床單驗出林男精子細胞DNA與小玲體液DNA，怒控兩人通姦與求償。

此案一審刑事部分，林男與小玲都坦承犯行，各被判刑3個月；民事部分，一審法官也判2名被告要連帶賠償10萬元給張男。

判決指出，遭戴綠帽的張姓男子（化名）與林姓男子是舊識好友，林男明知小玲（化名）是張男的愛妻，林男竟於2018年8月11日上午10點許駕駛小客車在南市安南區安中路1段附近搭載小玲，張男瞧見妻子坐上好友的車子、心生疑竇，暗中一路尾隨，最後驚見好友的車子進入市區一間汽車旅館。

張男心裡清楚好友與妻子一起上摩鐵、一定是做啪啪那件事，強忍住悲憤報警、在摩鐵外守候，直到同日近午11點半，林男座車欲駛離摩鐵，張男與警方即上前攔截、並經摩鐵人員同意進入兩人開房間的753號房勘察採證，查扣1條床單、2條浴巾、2條毛巾及2根毛髮等物證。

警方將這些物證送交刑事局鑑定發現床單上有林男的精子細胞DNA混合不排除是小玲的體液DNA，有此物證加上在台南地院開庭審理時，小玲與林男都坦認有通、相姦犯行。

張男痛陳與小玲結婚後，他努力照顧家庭、扶養孩子，卻遭到心愛的妻子與舊識好友聯手背叛，內心真的心如刀割、痛苦萬分，親友精神壓力排山倒海而來，此案還成為眾人茶餘飯後話題、街坊議論紛紛，妻子不僅毫無悔意、對他不聞不問，還在臉書張貼不實文章誹謗他與母親，等同是在傷口上撒鹽，要對2名被告連帶求償100萬元。

林男與小玲都說自己經濟能力難以負擔，一審法官考量林男離婚後要獨自扶養3名孩子；與張男分居的小玲也無業，判小玲與林男應賠償張男10萬元，還可上訴。

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