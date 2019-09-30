未婚女警官昏迷62天走了 保四爭取因公死亡撫卹

2019-09-30 16:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕未婚的38歲保安警察第四總隊顏姓女分隊長，今年7月31日參加常訓術科跑步補測驗時，中途突然暈倒，經救護車緊急送往彰化秀傳醫院，送醫途中顏警一度失去心跳呼吸，急救後恢復生命跡象，昏迷指數3，躺在醫院跟死神拔河62天，今天凌晨因為心律不整合併呼吸衰竭辭世。

由於顏警是因公執行跑步訓練而出事，保四將爭取因公死亡從優撫卹協助家屬善後。

警界人員撫卹分一般死亡、因公死亡和因公殉職，撫恤金最優的因公殉職審核條件嚴謹，冒險犯難基本要件，而因公死亡和因公殉職撫卹差額通常在2、300萬間，差額不小，但因公死亡又比一般死亡，撫卹金又差一大截。

保四總隊大隊長李承翰表示，保四會盡最大的努力爭取最優的撫卹，協助家屬做好處理後事的事情，顏警出事送醫急救後，保四總隊馬上成立關懷小組，每天都有同仁在醫院陪同，同時保四總隊長、副總隊長及主任秘書和各科室主管，每天輪流到醫院探視，希望提供家屬最周全的照護和協助，家屬非常感謝保四成立關懷小組全程關懷。

李承翰指出，顏警平常都有跑步的習慣，同時也帶學生訓練，10次跑步測驗都非常順利，成績相當良好，也沒有家族的病史，身體狀況良好，7月31日跑步時候，因為突發性心律不整而發生昏厥，發生這種狀況讓人非常驚訝，今天接到醫院通知顏警走了，同仁們和學生聽到壞消息都很悲傷。

各界好奇發生原因？李承翰表示，到目前為止，醫院做合理猜測可能因為突發性心律不整，但突發性心律不整在任何年齡層都可能發生，這只是醫院到目前為止猜測，並不能確定一定就是這個原因。

顏警2013年3等警察特考班畢業，官階是分隊長，擔任代訓特考班區隊長一職，同時在學員實習期間，擔任警佐警察人員晉升警政官等訓練助理輔導員工作，事發當天下午4時，她帶30多人參加跑步測驗，剛跑1100公尺後就身體不適暈倒，現場教官及護士隨即協助送醫，8月5日從秀傳轉送台中榮總繼續救治，在醫院加護病房躺了62天，今天凌晨4點53分，不敵死神召喚，走了。

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