新營1男子酒後稱走路回家 翌日陳屍大排

2019-09-30 16:59

［記者王涵平／台南報導］家住新營區許姓男子昨晚至姑爺里友人家中聚餐飲酒，酒後表示走路回家，但許妻因遲遲不見丈夫，請友人協尋，未料今晨在附近大排內發現許男，已無生命跡象。

初步調查，51歲許姓男子昨晚6時許前往友人家中飲酒，8時許欲返家時，友人擬代叫計程車，但許某表示要走路回家，隨即離去。

但直至深夜，許妻未見丈夫返家，趕緊聯繫一起飲酒的友人協尋，只是在附近搜尋都未見許男蹤影，直至今日凌晨5時許，許某友人在太子宮廟後方大排內發現許某倒臥其中，趕緊打119救援，新營消防分隊出動4車10人到場，發現大排高約2層樓，水深約40公分，吊掛上岸後確認許男已無生命跡象，額頭有擦傷，其餘身上無明顯外傷。

警方初步排除他殺，研判死者可能徒步返家經過大排時光線昏暗，失足落水溺斃，但已報請檢方相驗釐清死因。

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