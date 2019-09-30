騎士早餐配鹿茸酒撞貨車 被撞司機肇逃挨告

2019-09-30 15:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名詹姓男子清晨5點就喝鹿茸酒當早餐，之後騎機車行經永靖鄉意善巷時，不慎與詹姓男子駕駛貨車發生擦撞，詹姓騎士摔得滿臉是血，且身體多處骨折，傷勢嚴重，經送醫後抽血換算酒測值達1.104，詹姓司機突如遭撞，卻未幫忙傷者就醫，反而加速逃逸，但仍遭逮捕，事後雙方各坦承有錯，和解賠償。彰化地院認為，詹姓騎士酒駕累犯，依公共危險罪處以5月徒刑，得易科罰金，詹姓司機違反傷害逃逸罪，處1年徒刑，緩刑2年。

判決書指出，詹男（40歲）於2108年9月5日上午5點於永靖鄉某菜市場飲用鹿茸酒，酒後騎車離去，在行經意善巷時與詹姓司機（75歲）駕駛的貨車發生擦撞，造成詹男左側骨幹及腓骨骨折，臉部、四肢等多處撕裂傷等，詹姓司機竟未採取任何措施，隨即駕駛車輛逃離現場。警方將詹男送醫急救，並測得血液鐘酒精含量220.8mg/dl換算呼氣酒精濃度為1.104mg/L，明顯超標。

對此雙方坦承不諱，詹姓司機也與詹男達成和解，賠償損失，詹男也撤回過失傷害告訴，但法官審酌，詹男有多次不能安全駕駛交通工具前科，並於3年前因公共危險罪嫌服刑完畢，認為詹男酒駕再犯，酒精濃度達1.104，是漠視自身安危，更罔顧公眾生命，因此肇事導致自己受傷，另詹姓司機駕車逃逸，陷詹男生命處於危險，實屬不該，念2人坦承犯行，分別量處其刑。

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