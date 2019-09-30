竹北公寓大廈林立 竹縣警宣導保全開道10/1將開罰

2019-09-30 14:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東區社區大樓林立，縣府警察局近日派員到各公寓、大廈發送傳單提醒，10月1日有多項交通新法上路，其中，保全人員或警衛為了方便住戶進出引導車輛，也不能在道路上攔阻人車通行，否則影響交通可依法處罰1200元至2400元。

警察局表示，立法院今年5月修正通過「道路交通管理處罰條例」多項增訂、修正條文，相關裁罰基準 6、8 月已陸續修訂，10月1日正式上路；其中，除了交通勤務警察、依法執行指揮交通人員、各級學校交通服務隊、導護人員，其他人員如公寓大樓警衛、保全，都不可在道路上攔阻人車通行，妨礙交通，否則將依法開罰1200元至2400元。

警察局表示，全台有超過37萬輛電動自行車，但不少車主擅改車輛，超過法規限制的時速25公里，且騎乘時不配戴安全帽，都成為馬路上隱憂，爾後這種情況將會遭到警察開罰。未戴安全帽，將開罰300元；擅自改裝車輛，開罰1800元至5400元；若車輛時速超過25公里，也將開罰900元至1800元。

目前民眾在開車轉彎或變換車道前，若無依規定打方向燈，處900元罰鍰，10月1日起將加重罰款，處1200元罰鍰。針對路寬較窄且未劃設車道線的道路，10月1日起，行車速限將由每小時40公里降至每小時30公里，盼藉此降低交通事故致死率。若有違規超速者，可開罰1200元至2400元罰鍰。

另外，如果在斑馬線上堆積、置放物品妨礙交通，或在斑馬線旁燃燒物品，導致濃煙影響行車視線，都可開罰3000元至6000元罰鍰，若因此使人受傷或死亡，將加倍處罰。若民眾未獲許可，在班馬線上舉辦賽會、擺設宴席、拍攝戲劇或電影等，將可開罰3000元至6000元。

還有，民眾開車行經行人穿越道，若未將車輛暫停，禮讓攜帶有白手杖或導盲犬的視障者，將處2400元至7200元罰鍰。自行車等慢車未禮讓視障者，將由現行的300元至600元罰鍰，加重處600元至1200元罰鍰；未禮讓視障者並造成傷亡，也將加重處1200元至2400元罰鍰。

警察局表示，已結合轄內各店家、機構，利用 LED 跑馬燈及網頁、臉書等加強新修正法令宣導，共同維護交通順暢與安全。

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