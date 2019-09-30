公然賣槍被查出有殺傷力 推稱是「客製化」

2019-09-30 11:38

〔記者楊政郡／台中報導〕大辣辣在網站上刊登販售玩具槍廣告，江男標榜「客製化」，廣告詞中「專賣特殊用途、價錢越高、威力越高」，而以5萬元出售一把具殺傷力（達35.2焦耳／平方公分）空氣槍給羅某，被逮捕後辯稱他的貨是合法的，消費者自己改槍而陷害我，檢察官認為江嫌狡辯，一般人應該不會花5萬元買把玩具槍，兩人的對話就是要買賣具殺傷力槍械證據，江嫌及羅男依違反槍砲管制條例起訴。

起訴書指出，江嫌（前案2017年未經許可製造空氣槍判5年，併科罰金8萬元確定）在奇摩網站上開設賣場，刊登販售玩具空氣槍，標榜「絕對耐用」、「專為消費者打造特殊需求」，羅某有防身需求，而與江嫌聯繫買賣。

江嫌透過LINE傳遞訊息「我們這些不是適合打生存（遊戲），我們是賣給特殊用途的人」、「價錢越高、威力越大」，羅某表示正合我意，雙方談妥5萬元一把。

江告知空氣槍內彈簧，可改為短簧，動能會降低，可逃避警察查緝，羅男依指示匯款後，今年3月15日江嫌在工作室內把玩具空氣槍內彈簧，改為較有動能的長彈簧，附贈一只手提箱，內有江某自己設計的品牌金黃色圓形槍徽，六角板手、快瞄鏡槍燈、鋼珠80顆、二氧化碳鋼瓶21個、短彈簧一節等。

而羅拿到貨後，詢問如何更換長、短彈簧調整動能強度，江嫌傳送教學影片給羅，羅則持有該槍枝。

今年7月警方獲報對羅、江執行搜索，搜出上述槍枝一把，又在江嫌住處搜出氣動式槍械2長4短及改造槍械工具一批。

上述槍械經刑事警察局鑑定，以鋼珠彈丸發射，動能9.91焦耳，換算成單位面積為35.2焦耳／平方公分，具有殺傷力。

江嫌辯稱他出的貨都是合法的，因有客製化所以比較貴，是消費者自己改造而陷害我。檢察官從兩人對話過程，被告江嫌就是想賣具殺傷力槍械，而羅嫌也是想買具殺傷力槍械，消費者花5萬元應該不僅是買把玩具槍。

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