熱血消防隊員巧手打造 仿真1：43救護車模型

2019-09-30 08:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局消防隊員施柏宇非常熱愛救護工作，除了考取相關證照外，也常到學校等地宣導，去年與妻子到台南出遊時，還利用救護專長協助救護一名車禍老者。施員近期在網路上看到與救護車同款模型，利用休假時間將模型車改造成與救護車一模一樣，連車上的裝備檢查合格證，都印製出來，讓喜歡救護車的人愛不釋手。

改裝的1：43模型車除了基本的救護標示，車側單位名稱外，就連捐贈單位與前擋風玻璃上的車號單位都仿得微妙微俏，就像縮小的救護車。

施柏宇說，因為自己的興趣才會想上網購買T5模型車來改裝，為了逼真還將車前擋風玻璃取下，貼上車輛的單位名稱與代碼，並加上警示燈；有許多學長、姊看到之後，非常喜歡，希望也能擁有一輛，自己在休假時會依照需求幫忙製作，但因模型車本身是大廠限量推出，取得不易，目前已知的大約只剩下20多輛的庫存。

施柏宇會將製作車輛的過程張貼在自己的臉書上，如果喜歡救護車的民眾，也能上網看看他的作品。

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