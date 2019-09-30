逐一調閱日月潭路邊商家監視器 查到老公與小三出遊！

2019-09-30 06:25

〔記者楊政郡／台中報導〕「雪子」與「阿成」結婚30年，雪子常到姊妹淘「文文」住處作美甲、美睫捧場，阿成卻與文文眉來眼去，在情人節前夕偷偷送她鑽石耳環、還一起出遊日月潭，雪子到日月潭逐一尋找路邊商家監視器，終於讓她找到兩人結伴出遊影像，向法院請求損害賠償獲賠15萬確定，但文文的老公以同樣理由來請求賠償，法官判阿成要賠20萬，此案雙方都各請兩位律師打官司，可能連律師費都不夠！

據雪子的起訴書指出，她與文文曾是同事關係，感情甚篤情同姊妹，文文是嫁來台灣印尼新娘，雪子對她照顧有加，文文也就姊姊、姊夫相稱。文文在自家兼差開設美睫、美甲工作室，她經常去消費捧場。

2017年4月開始，阿成接送她過去，兩人卻暗中眉來眼去，6月二人即有曖昧，阿成經常送咖啡飲料至文文工作場所，趁機在車上約會，據阿成坦白同年8月間曾在車上發生親吻、愛撫、褪去褲子摩擦生殖器等行為，但否認有通姦行為，9月1日同遊谷關、日月潭。

阿成原都不承認外遇，雪子為了找證據，到日月潭向路邊商家逐一調閱監視器，取得當天兩人出遊監視器畫面，質問阿成才坦承上情。她故意叫女兒詢問文文阿姨，她在電話中否認，雪子直接拿畫面給文文看，她才承認，文文老公也才知情，同年9月9日這對男女，雙雙下跪向對方配偶道歉。

雪子在去年提起民事求償，向文文請求損害賠償，損害她的專屬配偶權，要求賠償51萬元，一審法官判決駁回，但台中高分院改判文文應賠償雪子15萬元確定。

文文的丈夫也來告阿成，同樣的理由、同樣的案由，但承審法官不同，台中地院法官判阿成應賠償文文老公20萬元。

5萬元的差異事小，不過這場官司雪子第一審請一位律師，第二審請兩位律師，文文則是兩審都各請兩位律師。而文文老公也出面求償，第一審雙方也都各請兩位律師，此案還可上訴，在台中地區這種民事官司一個審級一位律師收費約在5至8萬，如果兩對夫妻為了這5萬元差距，還要爭得你死我活，這場官司打下來，唯一獲利的就是律師。

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