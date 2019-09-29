PO違停紅單發文挺警 網友讚爆「優質靠北文」

2019-09-29 19:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有網友在臉書社團「靠北苗栗」中貼出一張機車違停紅單，自稱原先接到紅單很不滿，後來看到因違停造成的交通亂象，與開單警員聊起才知開單對員警績效其實幫助不大、又經常被不理性民眾批評，但警察仍堅持「做對的事」，守護用路安全，也讓該網友「打從心底慶幸有這樣的警察」，PO文一出也被網友讚爆，直呼是難得「優質靠北文」。

該網友自稱是名教育工作者，日前將機車停放在公車停放區，不久就收到違停舉發單，讓他不禁抱怨「為何警察不鳴笛通知、緊靠路邊不致於影響交通吧」，因此想向警界友人尋求協助，但卻在路上親眼見到公車因違停車輛被迫讓乘客於道路上、下車，警察先協助指揮交通後，隨即對路旁違停車輛開單。

網友趨前向警察攀談，該名警察坦言，開違停單對績效幫助不大，然而看到苗栗許多長輩、學生搭乘公車，但卻因違停導致上下車險象環生，基於「做對的事情」的理念，不懼頂著烈日、忍受不理性民眾刁難，甚至當場被罵、事後被PO網公審等壓力，依然堅持取締，維護市民交通安全。

這段談話也讓該網友對警察看法大為改觀，表示非常慶幸能夠遇到如此堅持做對的事、維護治安及秩序的警察，也期盼民眾能給第一線警察基本的尊重，也希望警界高層實質行動支持基層警員。此文PO出後短時間內就獲得1300多則按讚、破百分享，許多網友也紛紛為警察打氣，直呼是難得「優質靠北文」。

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