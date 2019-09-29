廂型車行駛中變「火車」 車主疑打火機自燃

2019-09-29 13:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名簡姓車主，28日上午9點多，駕駛廂型車行經大里立元路時，車子後車廂突然冒煙接著起火，路過民眾發現衝進十九甲派出所報案，副所長陳甲益趕緊聯絡消防局，警員魏禎廷則拿起滅火器直衝火場，雖協助滅火但火勢實在太大，整輛車陷入火海，簡男表示後車廂放打火機、泡棉等雜物，懷疑是打火機爆炸、自燃，詳細起火原因仍須進一步調查釐清。

這名簡姓車主，昨天上午開廂型車從南投到台中，約9點50分左右，行經大里立元路靠近立仁橋時，車子後車廂突然冒煙起火，簡男發現趕緊把車停靠路邊，並向一旁的民眾借水桶提水滅火，路過民眾看到，也熱心衝進距離不到200公尺的十九甲派出所通報。

副所長陳甲益趕緊聯絡消防局，警員魏禎廷則拿起滅火器直衝火場，陳甲益隨後也拿著滅火器到場，不過當時整輛廂型車已經陷入火海，消防局獲報立刻出動3輛消防車到場滅火，約10分鐘就將火勢撲滅，不過整輛車子幾乎燒成廢鐵，所幸無人員傷亡。

簡男事後回想表示，因後車廂放置打火機、泡棉等雜物，懷疑是溫度過高造成打火機爆炸自燃並引燃泡棉，才會讓火勢一發不可收拾，詳細起火原因仍須火調人員進一步鑑定釐清。

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