代付淘寶網購物金賺匯差 男子觸銀行法判關1年

2019-09-29 12:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名姜姓男子2013年被公司派往中國工作，因工作業務關係，有兩國資金兌換經驗，並得知我國民眾有向中國淘寶網購物的需求，便在知名網拍及臉書上PO文指出，自己可以代為支付人民幣款項，藉此賺取之間的匯差。調查局幹員發現後，將他移送法辦。基隆地方法院近日審結，依違反銀行法判處姜男有期徒刑1年，緩刑3年。

檢調調查，姜男得知我國人民有購物需求，且淘寶網內有一個請人代付的機制，2016年起至2017年間，便在知名網拍及臉書上PO文表示，只要買家依照匯率支付新台幣到指定帳戶，就可以幫忙代付淘寶網款項，滿足國人購物需求，變相進行匯兌，藉此賺取當中的匯差金額。

偵辦人員調查，姜男共幫3名國人支付過人民幣，金額高達154萬餘元，而他從中獲得31895元的匯差。

姜男在偵訊時均向偵辦人員坦承犯行，確實有幫余姓男子等3人支付過款項，一共匯了49次之多。

判決書中指出，銀行法第29條第1 項所稱「匯兌業務」，是指行為人不經由現金輸送，而是利用他地分支機構或特定人間的資金清算，例如在國內收受客戶交付新台幣，而在國外將等值外幣交付客戶指定受款人之行為；雖然人民幣不是我國承認的法定貨幣，但是在中國地區距流通性的貨幣，所以姜男收取新台幣代支付人民地的行為，已經觸法。

法官認為，姜男雖然協助匯兌154餘萬元，但僅幫過3人進行代付款項，且犯後已將不法所得全數繳回，依法得減輕其刑，因姜男觸犯法條需判本刑3年以上10年以下有期徒刑，得併科1 千萬元以上2 億元以下罰金，就算繳回犯罪所得刑期減半，尚嫌過重；姜男坦承犯行，其情可憫，依刑法第59條減輕其刑，判處有期徒刑1年，緩刑3年，並自判決確定日起4個月內，向公庫支付7萬5千元。

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