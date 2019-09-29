合歡山傍晚僅8度 花蓮警寒霧中尋獲失智翁

2019-09-29 11:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕有失智症狀的81歲翁先生從南投開車離家後不知去向，花蓮縣新城警分局合歡派出所獲報後在中橫公路上搜尋，在松雪樓附近發現老翁所駕車輛快要沒油，當時山上室外溫度只有8.8度，所幸即時被發現；新城警分局今天呼籲，高海拔合歡山下午都會被寒霧籠罩，到合歡山的遊客一定要備齊禦寒衣物，以免受凍。

新城警分局指出，81歲翁老先生家屬向南投縣仁愛分局報案後，警察局GPS定位老翁車輛位置，發現座標在台14甲線合歡山武嶺附近移動，花蓮警方接獲南投翠峰派出所通知後，立即由合歡所警員翁帥正、呂小平2人駕駛巡邏車上山搜尋，警車到達小風口時已經飄起大霧，室外溫度在10度以下，濕冷的嚴寒足以致命，於是更加快搜尋腳步。

合歡所警員在中橫公路上巡邏經克難關、石門山，來到松雪樓附近的3158咖啡館時，撞見仁愛分局所通報的銀色休旅車迎面而來，警員立即按鳴喇叭示意來車停止。老翁見警方攔查停車說：「警察先生，我的車快沒油了，怎麼辦？」警方見老翁安然無恙鬆了一口氣，除帶回派出所保護也通知南投警方。

新城警方指出，目前平地氣溫還有27、28度左右，但合歡山上日夜溫差相當大，早上可能艷陽高照，但到了下午就變成天氣濕冷，傍晚室外溫度不到10度，入夜後氣溫更低，還好即時尋獲老翁，否則山區沒有加油站，當老翁的車輛沒油時，車內的暖氣無法運作，後果不堪設想。

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