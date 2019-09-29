合歡山傍晚僅8度 花蓮警寒霧中尋獲失智翁

〔記者王錦義／花蓮報導〕有失智症狀的81歲翁先生從南投開車離家後不知去向，花蓮縣新城警分局合歡派出所獲報後在中橫公路上搜尋，在松雪樓附近發現老翁所駕車輛快要沒油，當時山上室外溫度只有8.8度，所幸即時被發現；新城警分局今天呼籲，高海拔合歡山下午都會被寒霧籠罩，到合歡山的遊客一定要備齊禦寒衣物，以免受凍。
新城警分局指出，81歲翁老先生家屬向南投縣仁愛分局報案後，警察局GPS定位老翁車輛位置，發現座標在台14甲線合歡山武嶺附近移動，花蓮警方接獲南投翠峰派出所通知後，立即由合歡所警員翁帥正、呂小平2人駕駛巡邏車上山搜尋，警車到達小風口時已經飄起大霧，室外溫度在10度以下，濕冷的嚴寒足以致命，於是更加快搜尋腳步。
合歡所警員在中橫公路上巡邏經克難關、石門山，來到松雪樓附近的3158咖啡館時，撞見仁愛分局所通報的銀色休旅車迎面而來，警員立即按鳴喇叭示意來車停止。老翁見警方攔查停車說：「警察先生，我的車快沒油了，怎麼辦？」警方見老翁安然無恙鬆了一口氣，除帶回派出所保護也通知南投警方。
新城警方指出，目前平地氣溫還有27、28度左右，但合歡山上日夜溫差相當大，早上可能艷陽高照，但到了下午就變成天氣濕冷，傍晚室外溫度不到10度，入夜後氣溫更低，還好即時尋獲老翁，否則山區沒有加油站，當老翁的車輛沒油時，車內的暖氣無法運作，後果不堪設想。
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花蓮縣新城警分局合歡派出所在中橫公路松雪樓附近發現老翁所駕車輛快要沒油，當時山上不到10度。（新城警分局提供）
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花蓮縣新城警分局合歡派出所在中橫公路松雪樓附近發現老翁所駕車輛快要沒油，當時山上不到10度。（新城警分局提供）
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花蓮縣新城警分局合歡派出所在中橫公路松雪樓附近發現老翁所駕車輛快要沒油，當時山上不到10度。（新城警分局提供）
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花蓮縣新城警分局合歡派出所在中橫公路松雪樓附近發現老翁所駕車輛快要沒油，當時山上不到10度。（新城警分局提供）