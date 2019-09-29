高手在警界！女警自己設計帥氣袖套 民眾想要掏錢買

2019-09-29 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第一分局公益派出所女警鄭入嘉，畢業於國立屏東科技大學時尚設計與管理系，還曾擔任過服裝設計助理，專攻服裝設計，她設計出帥氣又兼具時尚與實用的警用防曬袖套，出乎意料的大受歡迎，連民眾都想掏錢買，她自己也頗意外說，沒想到進入警界，以前的專長還能派上用場。

女警鄭入嘉在尚未擔任警職之前，專長是服裝設計，曾被公司派遣到國外，但因人親不如土親，她毅然辭掉外派工作，反回台灣轉考警察，擁有服裝設計專長的她，巡簽應天宮蘇府王爺廟時，與應天宮董事長石明昌聊到本身有設計專長，董事長希望她能發揮專長，設計出警用防曬袖套，結合應天宮捐贈的警用配備，為警界貢獻一份力量，鄭員也不負期待，設計出帥氣兼具實用的袖套。

石明昌說，為感謝警察人員平日不眠不休維持治安，特別採購鄭員設計的防曬袖套100雙，另有肩燈80個，還有行車紀錄器4組，其中4鏡頭的全景式行車記錄器，可提供給公益派出所員警逕行舉發各項違規使用，讓警方執法過程更加專業，打擊犯罪更有力道。

公益所長長江清萬說，感謝應天宮貼心照料轄區員警，贈送美觀大方防曬袖套，此袖套採用透氣、彈性的素材，讓員警執行交通指揮、巡邏、守望等勤務時，免於陽光長時間照射對其皮膚造成傷害。

鄭警員的設計構想，是以深藍色為底，設計恰與目前藏青色警察制服完美搭配，而白色線條則是以常見的快慢車道分隔線與停止線為發想，字體採用斜體設計，代表警察專業、衝勁與冷靜，加上展翅飛舞的和平鴿與公益派出所縮寫，在嚴肅的POLICE中多了一份親民感，讓許多看過的民眾都說：「哇，這防曬袖套好帥氣呀，我也好想要戴」。

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