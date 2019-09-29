腦麻女「翹家」20多天 機智警達成尋人任務

2019-09-29 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市一名先天患有腦性麻痺及肢體協調缺陷的18歲陳姓女子，疑似趁夜不告而別，讓照顧她的姑姑焦急不已，8月28日向警方通報失蹤；警方連日協尋未果，研判「跑遠跑久了就會開始餓肚子」，便到超商等相關店家擴大查察範圍，果然被竹北一家超市店員發現後報警，結束陳女20多日的「頑童歷險記」！

竹北警分局表示，陳姓女子領有身心障礙手冊，因雙親均已身故，由姑姑一家人代為照顧，少女卻在深夜失蹤，讓姑姑全家上下萬分著急，深恐陳女獨自在外發生意外；因住家周邊遍尋不著陳女蹤影，8月28日一早向警方報案。

三民派出所受理陳女失蹤案，並通報全國警察機關協尋；經詢問姑姑陳女經常出入地點後展開查察，但連日於竹北市區探詢，均未見陳女行蹤。

警方隨後依據姑姑提供資訊，推測陳女疑似經常性「翹家」出門尋樂，但過去陳女翹家多次經家人尋回後「經驗豐富」，這次「脫逃」的範圍恐更加擴大。警方研判，陳女身上未帶現金，且無交通工具，「跑遠跑久了就會開始餓肚子」，於是除了擴大查察範圍，並逐一向便利商店、超市、量販店及其他相關店家店員，詢問有無見過陳女。

果然，竹北市一家超市店員日前向警方通報：「疑似竹北市失蹤多日的少女，在店內索取食物充飢」，經員警到場了解，該名女子身形消瘦，全身髒污疑似多日沒有盥洗，但因口語無法清楚表達，員警以警用電腦M-Police查詢後，確認她就是失蹤20多天的陳女。

警方隨即將陳女帶回派出所，提供飲食補充體力，除通知她的姑姑派出所帶回，也通報新竹縣政府社會處指派社工人員介入協助。

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