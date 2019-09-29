嫖妓不夠錢 動手搶妓女惹眾怒

2019-09-29 10:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市沈姓男子去年間與小芳性交易，約定2小時「半套」3000元，不料，沈男卻坳了「全套」，時間也超過2小時，小芳要求「加錢」，沈男卻只剩下300元，謊稱要向朋友借錢，乘機搶奪小芳的皮包逃逸，小芳高呼搶劫，惹來2名熱心路人追捕沈男，將沈男以現行犯逮捕送交警方，法院審理時，沈男全盤否認搶奪，他辯稱是不滿小芳「加錢」，才會開玩笑惡作劇拿走皮包，法院不採信辯詞，依搶奪罪判刑9月。

判決書指出，沈男與小芳（化名）於去年11月12日下午於汽車旅館內性交易，當時約定「半套」2小時3000元，沈男先付款，卻逼小芳做「全套」，且時間超過2小時，事後小芳要求「加錢」，沈男身上卻只剩300元，遂謊稱要去向朋友借錢，小芳擔心沈男「落跑」，開車載沈男去借錢。

兩人驅車行經中市北區文昌東二街，沈男突然搶走小芳的皮包，內有現金5500元，下車拔腿逃逸，小芳不甘被搶，大聲喊搶劫，兩名路人出手援救，一路追逐沈男，沈男把皮包拋棄，企圖分散兩名路人注意力，但路人沒有停下腳步撿拾皮包，仍緊追不捨，將他壓制報警逮捕。

小芳不想報案，只想拿回皮包息事寧人，但因搶奪是非告訴乃論之罪，警方將沈男法辦，台中地院審理時，沈男辯稱說，他早已跟小芳談好性交易價格，小芳卻找理由「加錢」，他身上雖有足夠的錢，但不想給小芳，遂找向朋友借錢的理由想脫身。

沈男說，小芳堅持要載他去找人借錢，還把他的手機扣留下來，威脅他不「加錢」的話，要控告他性侵害，他只好搭小芳的車，選在人多地方下車脫身，下車前惡作劇拿走小芳皮包，動機不是搶奪，而是製造小芳的困擾，不過，沈男的辯詞雖頗精彩，但法官不採信，依搶奪罪判刑9月，可上訴。

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