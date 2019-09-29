電動車新法規上路 10/1起不戴安全帽也罰

〔記者謝介裕／南投報導〕騎乘電動自行車若未戴安全帽，10月1日起將比照機車一樣被開紅單?相關的訊息近來在網路社群熱傳，引發各界關注，南投縣警察局交通隊說，這是真的，且警方也頻頻接獲諮詢電話，顯示許多民眾對於「電動自行車修法新制」尚不熟悉，遂特別製作電動自行車交通新制懶人包，讓民眾一目了然﹗
南投縣警察局交通隊組長李安景指出，道路交通管理處罰條例未修正前，被視為慢車的電動自行車騎士就算未戴安全帽，因缺乏罰則，警方也只能苦口婆心一再勸導，如今修正後的「電動自行車修法新制」將從10月1日上路，屆時，警方便可依據新修正罰則開罰，其中，機車騎士未戴安全帽可處500元，電動自行車騎士則是300元罰鍰。
除此，電動自行車主若擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，可處1800元以上、5400元以下罰鍰，並責令改正，且行駛於道路時，最高時速以25公里為限，違者，將處900元到1800元罰鍰。
10月1日起，民眾騎乘電動自行車必須戴安全帽，且不得任意改裝電動自行車，將是警方日後交通取締的重點工作之一，同時也特別製作電動自行車交通新制懶人包，將深入校園、社區並配合地方活動進行宣導，並呼籲民眾勿存僥倖，以免受罰傷了荷包。
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「電動自行車修法新制」10月1日實施，南投縣警察局交通隊特別製作懶人包宣導。（記者謝介裕攝）
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「電動自行車修法新制」10月1日實施，南投縣警察局交通隊組長李安景深入校園及社區說明。（記者謝介裕攝）
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「電動自行車修法新制」10月1日實施，南投縣警察局交通隊組長李安景深入校園及社區說明。（記者謝介裕攝）