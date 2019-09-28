不滿長官檢舉私事 海巡美女主任當眾飆粗口遭訴

2019-09-28 23:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕海巡署首位女性艦艇駕駛、前新竹海巡隊主任邱心怡，不滿曾姓副隊長將她的私事檢舉到署長信箱與新竹地檢署，憤而在隊部會議當著其他幹部面前，痛罵曾男「幹，他媽的，媽的，幹你娘！你這種陰險的人絕對會遭報應！王八蛋，爛人！」新竹地檢署依公然侮辱罪嫌將她提起公訴。

檢方調查，39歲的邱心怡與曾男均服務於海巡署艦隊分署新竹海巡隊，邱心怡為主任，而曾男為副隊長，是邱女長官。

先前因曾男將邱心怡的私事擅自檢舉至署長信箱、並且告發至新竹地檢署等細故，雙方曾爭執，邱心怡明知新竹海巡隊勤職中心屬不特定多數人得以共見共聞場所，6月19日上午在隊上會議期間，在海巡隊各組主任及執勤官面前，對曾男大聲辱罵：「幹，他媽的，媽的，幹你娘！」、「陰險，你這種陰險的人絕對會遭報應！」、「王八蛋，爛人！」、「你這個621（指曾男從警期別）的爛人！」等侮辱言語，足以貶損曾男人格尊嚴與社會評價。

案經曾男向新竹地檢署提起告訴，邱心怡於檢方偵訊時坦承辱罵這些話。檢方依公然侮辱罪嫌將她起訴。

邱心怡是海巡署成立以來首名女性艦艇駕駛，曾因而上過媒體版面，當時長髮飄飄、外型亮眼的她曾說，在以男性居多的工作環境下，只要肯學，男生能、女生有何不能？

邱心怡是警察大學水上警察系67期畢業，歷任過海巡署總局科員、偵查員及分隊長等職，2008年起開始擔任金門艦駕駛員，成為海巡署首名女性艦艇駕駛，之後一路升上新竹查緝隊主任。2013年她曾參與救援新漁泉號漁船失火，當時成功救起10名漁民。

海巡官員昨低調表示，本案發生後，邱心怡已被調往其他單位，靜待司法調查。

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