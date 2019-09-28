太離譜！受託拆違建 3男竟偷拆其它住戶大門拿去賣

2019-09-28 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕陳、林、張3名男子去年受託前往新北市石門區海灣新城拆違建，見隔鄰家中沒人，竟連拆9戶的白鐵大門，載到資源回收場變賣8000元，屋主回家後赫見大門消失，趕緊報警處理，警方調閱監視器才查出這起離譜情事；士林地院審理後認為3人知所悔悟，判3人各6月徒刑，累犯張男，得易科罰金，陳、林2男，緩刑2年，均可免關。

海灣新城曾經風光一時，預售時以「海景第一排」熱銷一空，許多富商購置做為金屋藏嬌的小三住所，當地人戲稱為「細姨厝」，但因交通不便，加上長年收到海風高鹽份侵蝕，屋況急速敗壞，大部分住戶不堪龐大修繕費用，紛紛拋售遷離，至今僅剩10幾戶，荒涼景象成為石門的特殊景點，不少人組團前往探險。

3男去年7月23日受託前往拆除違建，發現住戶稀少，起了歹念，放下拆違章的正事，反拿起鐵鎚硬生生敲下其中9戶人家的鐵門，大費周章載去新北新店一處資源回收場變賣，得手8000元，

其中被害4戶屋主返家驚見鐵門憑空消失，嚇到報警，該處雖然外牆斑駁、鋼筋裸露，但周遭仍有監視器，員警很快就依車號找到3嫌，也讓屋主定下心，確認不是遇到怪事。

3男到案承認攜帶工具竊盜，且希望和解，士院認為有悔悟之心，判沒有前科的陳、林2男各6月徒刑，均緩刑2年；張男有毒品與傷害前科，才剛出獄1個月又犯下本案，屬於應加重刑期的累犯，不過法官認為加重竊盜與毒品、傷害的罪質不同，評決不加重其刑，給予最低的6月地板刑期，讓他可以易科罰金，逃過牢獄之災。

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