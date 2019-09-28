929台南遊行撐香港 警方：絕不允許暴力介入

2019-09-28 23:21

〔記者王捷／台南報導〕929全國串聯遊行挺香港，民主聖地台南也不例外，明天下午人潮將持雨傘在台南美術館旁聚集，轄區市警二分局指出，這是經過合法申請的集會遊行，警方一定傾全力保障合法，不允許暴力介入。另外，各地大學出現「聲援反送中活動」連儂牆被破壞一事，台南雖然沒發生，但事一但校園有脫序、破壞的行為，警方也與校方建立聯絡窗口，隨時配合校方維護校園安全。

929撐港反極權遊行將在全國遍地開花，遊行活動的台南香港關注組，邀請台南新芽、 台南社區大學、成大零貳社，共同舉辦929 抗極權「我在台南撐香港活動」，零貳社也用手繪海報，要大家帶雨傘與防曬，一起聲援香港。

警方指出，接到遊行申請後，密切與相關團體保持聯絡，除了建立立即回報機制，也要求遊行時要自主管理，由於香港反送中運動仍持續進行，警方也擔心會出現不理性人士的激進行為，但這次遊行聲援活動，事合法申請的集會活動，絕不容許使用暴力妨害，呼籲民眾台灣是民主的國家，有意見應改以和平、理性方式表達訴求。

另外，不少大學傳出「聲援反送中」設置連儂牆爆發生衝突、遭到破壞，台南目前雖沒有發生校園衝突，但警方已主動各大專院校建立聯繫窗口，請校方留意各類校內違法脫序行為，如果有任何狀況，警方會依據《警察人員進入校園執法相關機制》的規定，隨時配合及協助校方維護校園安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法