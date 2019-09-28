惡名太盛躲深山仍遭供出 槍砲犯睡夢中就逮

2019-09-28 22:00

［記者許倬勛／桃園報導］42歲葉姓男子涉嫌擁槍自重，龍潭警方26日會同刑事局幹員及除暴特勤隊等單位拂曉攻堅，不費一槍一彈逮人，睡眼惺忪的葉男不知早被鎖定，落網後還問警方：「你們來幹嘛？」

警方表示，葉男改槍技術純熟，在業界廣為流傳，但因行事風格火爆跋扈，葉隨身攜帶槍械，談判生意稍有不如意，馬上翻臉發飆，甚至持槍恫嚇。

葉男處事謹慎，為掩護販槍事業，四處在新竹地區流竄、每隔數月就更換住所，讓警方查緝陷入棘手，但因葉的惡名太盛遭人供出，經警方長期佈線，終於鎖定其住所。

葉男窩藏在尖石鄉深山的一處鐵皮屋，周圍林木茂盛，若不仔細觀察難以辨認，專案小組趁魚肚白攻堅，數十人包圍房屋，只花5分鐘即攻破大門，葉還渾然不覺躺在臥房熟睡，床頭還擺有一把已上膛的手槍，警方不費吹灰之力將其制伏，驚醒的葉男還反問：「你們來幹嘛？」

隨後警方在葉嫌住處起獲2把改造槍枝、子彈22顆，以及改槍工具1批，訊後依違反槍砲刀械管制條例等罪嫌將他移送法辦。

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