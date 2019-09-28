高雄分署10/1法拍 品項超多…汽車、精品包、不動產到小米新品

2019-09-28 12:08

〔記者黃建華／高雄報導〕想撿小米便宜新品的民眾可別錯過！法務部行政執行署高雄分署10月1日下午3時將舉行的聯合拍賣會，拍賣物件除了多筆不動產、汽車、機車與精品皮包外，最大的亮點是有一批小米3C新品，還有保暖腿套，不管是大人小孩、男女皆通用，數量有限，高雄分署表示，先買先贏，晚來就買不到囉！

高雄分署指出，本次拍賣會的最大亮點就是推出多款小米精品：小米POCOPHONE F1（28G 6G 128G）紅色、小米POCOPHONE F1（28G 6G 128G）深藍色、小米ZMI 智慧雙模可充式鋰行動電源、小米方盒子藍芽喇叭、小米石頭掃地機器人（白色）、小米米多功能網關（臺灣版）、小米米家空氣淨化器濾芯抗菌版、小米米家恆溫電水壼、小米米家感應夜燈、小米紅米64G/64G（玫瑰金色）、小米紅米64G/64G（藍色）、小米紅米NOTE 7 4G/128G（亮黑色）、小米移動電源2C 2000MAH （臺灣版）、小米手環3、腕帶、小米米家直流變頻落地扇、小米行動電源10000高配版灰色（QC30）、小米車載充電器快充版（18W）、小米延長線、小米體重計 （白色）、米家掃地機器人（白色）等，您想像得到的小米商品應有盡有，均以遠低於市值之親民價格進行喊價拍賣。

據了解，高雄分署在臉書預告相關商品的拍賣後，已有網友詢問如何購買，可以預見將出現搶拍人潮，想要搶便宜好康的民眾務必要提早到場卡位。

高雄分署指出，可以走過路過千萬不要錯過，錯過可惜，想進一步瞭解各項拍賣物品的相關拍賣資訊可至法務部行政執行署高雄分署官網或臉書、IG 瞭解。

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