西濱公路夜晚飆車 警攔檢「噪音車」

2019-09-28 09:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣西濱公路段筆直寬敞，但有汽、機車駕駛為追求速度的快感而拆除消音器，喧囂噪音嚴重影響沿線居民深夜安寧，而引起民怨；新竹縣竹北警分局、環保局及新竹區監理所27日在西濱公路一段鳳山溪橋路段設置攔檢點，攜手聯合稽查，除告發1輛機車排氣管改裝噪音檢測不合格，另有2輛汽車被要求應到環保局臨時檢驗。

縣府環保局表示，根據「噪音管制法」第11條規定，機動車輛所發出的聲音，不得超過機動車輛噪音管制標準，違者可依同法第26條，開處1800元以上至3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，將按次處罰。此外，居民也可檢具影像，上傳到環保署噪音車檢舉網站，環保單位會通知車主到案檢測，若有違規即開罰。

竹北警分局表示，擅自改裝機車排氣管，可依違反「道路交通管理處罰條例」第43條規定，重處6000元以上至2萬4000元以下罰緩。此外，為嚴懲惡性交通違規，該分局將密集編排取締酒駕的路檢勤務，並請各派出所員警加强巡邏，強力取締無照駕駛、闖紅燈等交通違規。

27日聯合勤務共攔查10輛汽機車，其中2輛要求到環保局臨時檢驗，另有1輛機車排氣管改裝噪音檢測不合格，分貝超過管制規定，由環保局依法告發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法