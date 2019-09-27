金門走失阿嬤找到了 睡草叢被叫醒秒問：我怎麼睡在這裡

2019-09-27 17:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門光前里近90歲有失憶症狀的張姓阿嬤，今天清晨6點左右失去蹤影，家人情急求助里長黃文成，動員上百名社區人士、軍警協尋，終於在下午2點多，於一處廢棄營區找到睡在草叢中的阿嬤，她醒來第一句話：「我怎麼睡在這裡？」讓心急如焚的親友好氣又好笑。

黃文成說，張姓阿嬤平時有些微失憶、失智的症狀，家人一大早遍尋不著老人家身影，還擔心她在半夜就外出走失。

黃文成接到家屬通知，隨即聯絡金沙鎮長吳有家，除了拜託動員鎮公所人員幫忙，也協請縣警局金湖分局、金防部支援，金湖分局長黃維章親自趕赴現場了解狀況。

黃文成說，來自各方熱心人士下午2點從蔡厝公車站牌出發，依照畫分的責任區域展開地毯式尋找，經過10幾分鐘，金沙分駐所所長董連第與巡佐簡鴻源在離村莊不到50公尺的廢棄營區旁，看到睡在草叢中的阿嬤，身體外觀並無大礙，立刻通報阿嬤家人到場，阿嬤被叫醒起來第一句話竟是，「我怎麼睡在這裡！」，還嚷著口渴、肚子餓，讓心急如焚的家人既心疼又哭笑不得。

黃文成說，張姓阿嬤雖然離開村莊不遠，但是如何翻過一個土丘到廢棄營區，一時也搞不清楚，但人平安是最重要的，家人除安撫阿嬤情緒，也帶著阿嬤到金門醫院休養、接受觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法