高雄冰屍案宣判！母子合謀買凶殺夫弒父 各判8年、18年

2019-09-27 18:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前鎮區去年6月發生震驚社會的買凶弒父冰屍案，25歲的男子丁泰文和母親洪瑞敏因不滿父親丁盛芳敗光祖父留下的家產3千多萬元，又長期對母親家暴，合謀買凶將父親殺害，高雄地院今宣判，將丁泰文依殺害直系血親罪，判刑18年。母親洪女則被依共同殺人罪，判刑8年。另殺手蔡東諺判刑13年，高志榮判刑15年。可上訴。

據了解，家住前鎮區的47歲商人丁盛芳去年慘遭殺害，被藏放在自家透天厝一樓冰櫃長達99天，丁妻洪瑞敏向警方謊報丈夫失蹤，管區潘姓員警去年9月10日深夜前往探訪時聞到屍臭，以「鬼神果報」之說嚇得洪女鬆口告知，「丈夫屍體就在冰櫃」，這起冰屍命案才曝光。

判決指出，被告洪瑞敏與老公丁盛芳於1994年結婚後，因丁男經常對洪女及小孩長期家暴，洪女為維持家庭安定百般忍受，其長子丁泰文亦曾遭丁盛芳毆打，並目賭父親對其母、二弟、三弟實施家暴行為，心生不滿。

此外，洪女婚後經營飲料店賺錢供家庭生活所需，但丁男常取走每日收入供己花用，出入酒店、賭博場所、遊藝場、搞外遇，每月花用約新台幣10萬元。

2014年2月丁盛芳繼承其父遺產，價值3118萬元，但丁男獲遺產後揮霍無度，每月花費 1、200萬元，短短4年內即變賣花用殆盡，致家人需在外租屋居住。

洪瑞敏、丁泰文母子對丁盛芳敗光家產一事，甚為不滿。2018年5月間，丁盛芳又因細故遷怒洪瑞敏，致洪女跑至長子丁泰文在鳳山區承租之房子躲避，遂與長子丁泰文決定殺害丁盛芳，以免再遭受其暴力對待。2人遂決定由丁泰文尋找友人蔡東諺（23歲）、高志榮（21歲）共同殺害丁盛芳，並允諾事成之後各給予50萬元報酬。

丁泰文、蔡東諺與高志榮3人遂於去年6月3日午夜、4日凌晨某時前往丁盛芳住處，由洪女開門讓渠等進入，於6月4日上午9時進入3樓丁盛芳房間將父親殺害。其中，蔡男砍了丁男1刀，高男則砍了2刀致死，事後蔡、高2人分別自丁泰文處取得28萬、26萬元報酬。

合議庭考量被害人之母於法院審理時表示不再追究被告4人，希望被告洪瑞敏可以好好照顧其子女等一切情狀，分別依殺害直系血親罪、共同殺人等罪量處18年到8年不等有期徒刑。可上訴。

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