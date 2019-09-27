被周刊說是「天道盟大哥的女人」 張淑晶提告結果是…

2019-09-27 18:17

〔記者溫于德／台北報導〕張淑晶遭時報周刊報導為「天道盟大哥的女人」、前科洋洋灑灑，怒告撰稿記者、編輯，獲賠15萬定讞。張淑晶另對周刊至今仍不下架報導，導致外界持續誤會，再向周刊求償11萬並登報道歉等；台北地院審結，判張淑晶敗訴，可上訴。

時報周刊2016年8月5日於封面故事以「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」為標題，報導張淑晶有侵占、毒品、背信、恐嚇、詐欺等犯罪前科，甚至指稱「她（指張淑晶）的前男友是天道盟天鷹會的大哥，張淑晶正是江湖兄弟口中的『阿嫂』，也才恍然大悟，難怪張淑晶行事如此狠辣」等內容。

張淑晶認為周刊亂報導且不願下架，害外界持續誤會，對周刊求償11萬元並登報道歉等。

全案日前開庭，張淑晶踩著拖鞋到庭，她說，周刊報導至今已經3年，仍不願下架語更正報導，導致外界誤會她有相關前科，「但純粹是周刊想刺激銷售量而寫」，且周刊明知她沒有相關前科，就應該下架，但她後來上網搜尋，不實文章仍存在網路上，使新聞不斷發酵，加深外界對她的誤會。

張淑晶也哽咽地說，家父癱瘓住院，在醫院遭人指點，才會不想接受醫療，甚至想安樂死，萬般無奈下，她才會提告；況且，她跟租客間的糾紛，與周刊寫的前科不相干，也非事實，名譽卻因此受損。

周刊法務則辯，報導是2017年8月刊登，現在提告已罹於時效，且針對諸多媒體報導部分，是他家媒體引用所致，周刊無權要求下架，否認具賠償、道歉責任。

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