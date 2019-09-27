慶富詐貸63億 老董陳慶男判刑25年

2019-09-27 16:21

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富造船集團承攬海軍獵雷艦案，被控涉詐貸63億元案，高雄地院今天下午4點宣判，在押的慶富老董陳慶男被依違反銀行法、詐欺、背信、偽造文書等罪判應執行25年，併科1億5百萬元罰金，另慶富公司則併科罰金2億8千萬元。

陳慶男的妻子陳盧昭霞則判1年6月，前慶富集團執行長簡良鑑則判刑6月，得易科罰金。另被控幫忙洗錢的李維峰則無罪。同案在逃被告陳偉志則將俟到案再另行審結，全案可上訴。

慶富造船公司取得承造海軍獵雷艦、預算352億元的標案，卻被控涉嫌以假合約、發票向聯貸銀行團等詐貸，2017年8月經檢調單位發動搜索展開偵辦後，包括慶富董事長陳慶男、妻子陳盧昭霞、副董事長陳偉志、前執行長簡良鑑及顧問李維峰遭檢方起訴，其中，陳慶男遭求刑30年、陳偉志25年、簡良鑑20年。

其中，全案移審高雄地院後，陳偉志棄保潛逃海外，導致一度交保的陳慶男遭到羈押迄今，相關被告並全部否認犯行。

慶富被控詐貸案，去年3月高雄地院首度召開準備程序庭，歷時超過1年半，今天下午4點宣判，陳慶男等被告並未到庭聆判。

雖然陳慶男在法院辯論庭時，否認所有檢方指控，但仍被合議庭依違反銀行法、詐欺、背信、偽造文書等罪判應執行25年，併科1億5百萬元罰金，另慶富公司則併科罰金2億8千萬元。

陳慶男的妻子陳盧昭霞則判1年6月，前慶富集團執行長簡良鑑則判刑6月，得易科罰金。另李維峰被控洗錢則獲判無罪。全案可上訴。

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