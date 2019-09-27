跟拍前女友不倫戀勒索50萬 男倒賠20萬換緩刑

2019-09-27 22:46

〔記者張文川／台北報導〕北部某技術學院林姓男助理教授與擔任教職的陳姓人妻互動頻繁，陳女的聶姓前男友尾隨偷拍，佯稱拍到2人「車震」的影片，向林男勒索50萬元，林男卻帶著律師赴約「交錢」，聶男嚇到不敢拿錢，但心有未甘，6天後製作「○○學院爆不倫戀，偷吃外聘人妻老師」傳單，搭配杜撰的車震情節文字，傳真到校長室和各處室，毀林男名譽；台北地院審理期間，聶男認罪，賠償20萬元和解，法院依恐嚇取財未遂，將聶男判刑4月，可易科12萬元罰金，緩刑2年。可上訴。

判決指出，從事房屋仲介的聶男，去年9月間得知陳女和林姓助理教授過從甚密，認為有機可乘，即多次自扮「狗仔」尾隨跟監偷拍2人；1個月後，聶男向林男宣稱，拍到他和陳女在國父紀念館停車場車震的影片，向林勒索50萬元，相約在飯店餐廳見面，揚言若不付錢，就要公開影片和行蹤。

沒想到林男自認坦蕩，交錢當天帶著律師陪同赴約，聶男到場見到此情況，不敢明目張膽勒索，沒有拿錢就自行離開。

但聶男仍不甘心，明知沒有拍到車震的「一槍斃命」畫面，卻製作「某學院爆不倫戀，偷吃外聘人妻老師」傳單，不實描寫目擊2人車震，寫道「人妻斜靠男方身上、撫摸男方、解開扣子，男方左手開車、右手撫摸人妻」，將傳單傳真到林任教學校的校長室、人事室、教務處，林得知後報警提告。

陳女向檢方證稱她跟林男都熱愛藝術，2人因參加合唱團而互動較熱絡，但絕無曖昧；聶男坦承偷拍，他與陳女是一般朋友，因看不下去才起意偷拍。檢方勘驗聶男拍攝的影像，證實只拍到2團黑影，無法證明林男傳單所述為真，起訴聶男。

北院審理期間，聶男認罪，並賠償林男20萬元，獲得原諒，達成和解，林男撤回加重誹謗告訴，但恐嚇取財罪不是告訴乃論，法官依法判刑，考量聶男沒前科，沒有再犯之虞，給予緩刑2年機會。

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