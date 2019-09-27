結紮精蟲是零 綠帽夫發現老婆出牆懷孕

2019-09-27 17:23

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子去年5月明明已進行結紮手術、精蟲數為零，同年10月卻發現黃姓妻子竟懷孕，只好簽字同意人工流產，但12月間，他又發現妻子竟與賴姓男子一同前往摩鐵，氣憤提告，新北地檢署調查後依相姦罪嫌起訴賴男，至於黃女因丈夫撤告，而不起訴處分。

據了解，李男早在去年5月間接受結紮手術，之後進行採驗，精液中精蟲數明明就是零，不料，同年10月底，他卻發現妻子竟懷有身孕，為了避免小孩出生後，遭推定為其婚生子女，只好簽下「人工流產手術」同意書，讓妻子口服流產藥物終止懷孕（約懷孕5至6週）。

但同年12月29日，李男再度發現妻子行跡可疑，跟蹤發現她竟與賴姓男子一同進入摩鐵，報警抓姦。

檢方偵辦時，黃女坦言曾多次與賴男出遊同宿，並於賴男生日當日，與賴男共遊小琉球，留宿當地民宿，並發生性行為因此懷孕；賴男雖坦承有跟黃女一起進入小琉球的民宿，但辯稱只有洗澡，沒有發生性行為。檢方不採信，依相姦罪嫌起訴賴男，至於黃女則因丈夫撤告而獲得不起訴處分。

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